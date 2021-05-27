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MSB: Ay da tutulsa Süper Ay da olsa onlar hep orada

Milli Savunma Bakanlığı, "Süper Ay" manzarasında savaş uçaklarının çekilen görüntüsünü paylaştı.
 27 Mayıs 2021 15:07
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MSB: Ay da tutulsa Süper Ay da olsa onlar hep orada

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", Türk Savaş uçaklarıyla güzel bir görüntü oluşturdu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından "Ay da tutulsa, Süper Ay da olsa onlar hep orada" ifadesiyle paylaşılan fotoğrafta, F-16'lar ile "Süper Ay" beraber yer aldı.
Anadolu Ajansı
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