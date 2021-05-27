Sağlık Bakanlığı, avukatlar için unvan değişikliği sınav duyurusu yayımladı
|27 Mayıs 2021 15:23
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Duyuruda; Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan personele ihtiyaç duyulan 40 (kırk) adet Avukat kadrosu için17.04.2014 tarihli ve 28975 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselmeve Unvan Değişikliği Yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda Unvan Değişikliği Sınavı yapılacağı belirtildi. Başvurular 26 Mayıs - 04 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak, yazılı sınav ise 10 Temmuz 2021'de yapılacaktır
İşte İlan Edilen Münhal Kadrolar;
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