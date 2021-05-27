1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık Bakanlığı, avukatlar için unvan değişikliği sınav duyurusu yayımladı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruya göre; Avukat kadrosu için Unvan Değişikliği sınavı yapılacak
 27 Mayıs 2021 15:23
+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanlığı, avukatlar için unvan değişikliği sınav duyurusu yayımladı

Duyuruda; Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan personele ihtiyaç duyulan 40 (kırk) adet Avukat kadrosu için17.04.2014 tarihli ve 28975 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselmeve Unvan Değişikliği Yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda Unvan Değişikliği Sınavı yapılacağı belirtildi. Başvurular 26 Mayıs - 04 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak, yazılı sınav ise 10 Temmuz 2021'de yapılacaktır

İşte İlan Edilen Münhal Kadrolar;
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin her yerine fiber internetin geleceği tarih açıklandı
27 Mayıs 2021 16:33		 YÖK'ten, üniversite hastanelerindeki sağlıkçılara ek ödeme hamlesi
27 Mayıs 2021 16:16
Rekabet Kurulu üyeliğine Cengiz Çolak getirildi
27 Mayıs 2021 14:36		 Soylu'ya silahla destek veren öğretmene inceleme
27 Mayıs 2021 13:48
Evlenecek çiftlere sağladığı ücretsiz SMA testine bir ayda 430 çift başvurdu
27 Mayıs 2021 12:30		 BioNTech aşıları tüm hastanelerde uygulanacak
27 Mayıs 2021 10:45
40 yaş üstü 57 bin öğretmenin daha aşı randevusu açıldı
27 Mayıs 2021 09:48		 Diyanet, yurtdışına 485 din görevlisi görevlendirecek
27 Mayıs 2021 09:30
İkinci el otoda ekspertizsiz satışa ceza
27 Mayıs 2021 09:12		 Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ismi HSK üyeliğine atadı
27 Mayıs 2021 03:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:56 - Suruç davası sanığına 34 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi16:50 - HDP kepenkleri kapattı, aileler tüm zorluklara rağmen eylemlerinden vazgeçmedi16:43 - Meteorolojiden üç il için kuvvetli yağış uyarısı16:41 - İzmir Büyükşehir Belediyesi PKK sempatizanı konuşmacı olarak davet etti16:36 - KADES uygulamasını indiren kişi sayısı yüzde 317 arttı16:33 - Türkiye'nin her yerine fiber internetin geleceği tarih açıklandı
16:30 - Genç kızlar cadde ortasında saç saça, baş başa kavga etti16:21 - Annesinden boşanıp başka kadınla evlenmek isteyen babasını öldürdü16:16 - YÖK'ten, üniversite hastanelerindeki sağlıkçılara ek ödeme hamlesi16:08 - Açık havada oluşturulan sınıfta öğrencilere destekleme eğitimi veriliyor16:04 - Tevfik Göksu: Bir yıldır İBB toplu taşımayla ilgili bir hamle yapmıyor15:59 - Sıfır aldığı otomobili boyalı çıktı, dava 10 yılda sonuçlandı
15:53 - İki operasyon bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi15:45 - Konya merkezli 'ankesör' operasyonunda 7 tutuklama15:40 - ABD'de Türk emniyet müdürü: İdris Güven15:33 - Foça faciasında istenen ceza belli oldu15:23 - Sağlık Bakanlığı, avukatlar için unvan değişikliği sınav duyurusu yayımladı
15:21 - Peker'e 'DHKP-C tehdidi' bahanesiyle verilen koruma kararında FETÖ izi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2021/6 tercih kılavuzu yayımlandı. Ticaret Bakanlığı büro personeli alacak
Soylu'ya silahla destek veren öğretmene inceleme
Çalışma Bakanlığına 'Bakan Yardımcısı' atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ismi HSK üyeliğine atadı
Bakan Dönmez yeni petrol kuyularının yerini açıkladı
Sağlık Bakanı: Öncelikli bir grubu daha aşılamaya başlıyoruz
Sedat Peker hakkında yakalama kararı
Ahmet Hakan'dan Soylu analizi: Ekranda yönetilmesi zor
Erdoğan: 3 yeni kuyuda petrol keşfettik
Peker'e 'DHKP-C tehdidi' bahanesiyle verilen koruma kararında FETÖ izi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
evlilik soyadı ile önceki soyadın birlikte kullanılması 3
kargo kutuları 1
herkes tarafından sevilme merakı 2
kireç çözücüye karbonat dökmek 1
ızgara kabak 1
hayt huyt makinesi 1
eyiste viyadüğü 1
mikrofiber temizlik bezi 2
beğendim butonunu sık kullanan arkadaş 1
aşk 1
SON İLANLAR
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam