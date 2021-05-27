Foça faciasında istenen ceza belli oldu

İzmir'in Foça ilçesinde Kumburnu mevkiinden 2 Ağustos 2020'de denize açılan ve içinde 10 kişinin bulunduğu "Egemm" isimli tekne, Atatürk Adası yakınlarında rüzgarın da etkisiyle alabora olup, battı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, Kaan Niyazi Özerman (19), Kardelen Coşkun (17), Sude Naz Solak (14), Mustafa Güzel (29) ve teknenin sahibi kaptan Adem Demir'i kurtardı. Şennur Avcı (41) ile Sermin Özerman (38), kızı Elif Naz Özerman (15) ve oğlu Çınar Ege Göksoy'un (8) ise cansız bedenlerine ulaşıldı. Kaybolan Sarp Göksoy'un (9) ise teknenin batığının bulunduğu Atatürk Adası'nın doğusunda, Foça sahiline yakın bir yerde 23 gün sonra cansız bedeni bulundu.

Olaya ilişkin Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık kaptan Adem D., SEGBİS ile bağlandı. Müştekiler Sudenaz Çolak, Kardelen Coşkun ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Üzerine atılı suçları kabul etmeyen sanık, "Olay günü arkadaşlar teknede kavga ettiler, birbirlerine girdiler. Ben bu sebeple dümeni bırakmak zorunda kaldım. Ardından yandan dalga yedik. Daha sonra tekne alabora oldu" dedi.

Kazada annesini kaybeden Kardelen Coşkun da "Sanığın savunmalarını kabul etmiyorum. Her söylediği yalandır, şikayetçiyim" diye konuştu.

Daha sonra savcı, esas hakkındaki mütalaasını okudu. Sanığın kapasitesi 4-5 kişi olan tekneye 10 kişi alarak can güvenliğini tehlikeye attığı, kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu olduğu, olay günü alkol aldığı ve ağır kusuruyla 5 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına sebebiyet verdiğini belirten savcı, Adem D.'nin üzerine atılı suçu bilinçli taksirle işlediği gerekçesiyle 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaanın okunmasının ardından avukatlar, savunma yapmak için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.