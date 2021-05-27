ABD'de Türk emniyet müdürü: İdris Güven

Newyork, dünyanın en büyük metropollerinden biri. Bu devasa şehrin güvenliğinin sağlanması da önemli bir problem. Her dakikası hareketli olan New York'un sorunlarının çözümünde bir Türk başrollerde.

New York Polis Teşkilatı, yaklaşık 36 bin personeli ile ABD'nin en büyük polis teşkilatı. Bu teşkilata yön veren isimlerden biri de Türk. 16 yıldır ABD'de polislik yapan İdris Güven kariyer basamaklarını birer birer tırmandı.

Kaptan rütbesi alan ilk Türk vatandaşı

New York Polis Teşkilatı 4. Sınıf Emniyet Müdürü İdris Güven, "Geçtiğimiz yıl New York Polis Teşkilatı 175'inci yılını kutladı. Bu 175 yıl içerisinde kaptan rütbesi alan ilk Türk vatandaşıyım. Kaptan rütbesi, Türkiye'de 4'üncü sınıf emniyet müdürüne denk geliyor" dedi.

Güven'in çalıştığı birim New York Polis Teşkilatının birçok ana unsurunu barındırıyor.

New York Özel Harekat Bürosu

İdris Güven görev yaptığı yer ile ilgili şunları söyledi:

"Şu an görev yaptığım yer, New York'un Özel Harekat Bürosu. Özel Harekat Bürosundaki müdürlerden bir tannesiyim. Türkiye'de swat olarak bildiğiniz polisler, hava polisleri, deniz polisleri, atlı polisler çevik kuvvet olma üzere son derece özel seçilmiş elit polislerin görev yaptığı bir yer."

Deniz, kara ve havadan her alanda New York'un güvenliği, İdris Güven ve ekibi için çok önemli.

TRT Haber helikopterli denetimde

TRT Haber, İdris Güven ve ekibiyle helikopterli denetime katıldı.

Güven, "Manhattan'ı, New York City'i gözlemleyerek aşağıdaki koşulları denetleyebiliyoruz. Bu terörizm açısından çok önemli" dedi.

Yakında yeni bir terfi müjdesi alan İdris Güven, ABD'de Türkiye'nin gönüllü tanıtım elçisi aynı zamanda.

İdris Güven, "Türkiye'de İncirlik'te görev yapmış polis arkadaşlarım var. Hemen hemen hepsi, Türkiye'nin ne kadar güzel, insanlarının sıcakkanlı, misafirperver olduğunu söylüyor. Bu yönde geri dönüşler alıyoruz" şeklinde konuştu.

"Hedefiniz olsun"

Güven'in gençlere tavsiyeleri de var.

"Hedefiniz, bir amacınız olsun. Bu amaç, hedef uğrunda istikrarlı bir şekilde yola devam edin. Bunun en güzel örneklerinden biri benim. Benim ailem çok varlıklı, eğitimli bir aile değildi. Çocuk yaşta buraya geldim. Gördüğünüz şekilde, bu rütbeye geldim."