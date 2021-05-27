Konya merkezli 'ankesör' operasyonunda 7 tutuklama
Konya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında muvazzafların da bulunduğu 17 zanlıdan 7'si tutuklandı
|27 Mayıs 2021 15:45
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında, askeri personelden sorumlu "mahrem abi ve imamlar" tarafından ardışık arandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 10'u etkin pişmanlıktan faydalanmak istediklerini belirtmeleri üzerine, yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.
- Olay
Konya merkezli 7 ilde, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 19 Mayıs'ta, örgüt üyelerince ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla 5'i emekli personel, 4'ü muvazzaf, 11'i askeri okuldan ihraç edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, Konya merkezli Ankara, İzmir, Rize, Kayseri, Samsun ve Amasya'da 17 zanlı yakalanmıştı.
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