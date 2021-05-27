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Tevfik Göksu: Bir yıldır İBB toplu taşımayla ilgili bir hamle yapmıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Bir yılı geride bıraktığımız virüs sürecinde İBB'nin toplu taşımayla ilgili bir hamle yapmadığını görmek bizi çok üzüyor" dedi
 27 Mayıs 2021 16:04
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Tevfik Göksu: Bir yıldır İBB toplu taşımayla ilgili bir hamle yapmıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri Merkezi'nde İBB'nin yıllık faaliyet raporu ve İBB'nin toplu taşıma araçlarındaki insan kalabalığıyla ilgili bir önlem almaması hususunda açıklamalarda bulundu.

"Otobüs ve minibüslerdeki yoğunluk virüsün yayılma hızını artırıyor"

Toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk dolayısıyla üzgünlüğünü dile getiren Göksu, "Yaklaşık 1 yılı geride bıraktığımız bu virüs sürecinde İBB'nin toplu taşımayla ilgili bir hamle yapmadığını görmek bizi çok üzüyor. Toplu taşıma araçlarındaki o yoğunluk İstanbul'da virüsün hızlı yayılmasına katkı duyulan mecra. Otobüs ve minibüslerdeki yoğunluk, virüsün yayılma hızını arttırdığına hep beraber şahitlik ediyoruz. İşte bunu ortadan kaldırmak için biz dün Ak Parti olarak bir atak yaptık. İETT hatlarına ihtiyacın varsa 250 tane İETT hattı aç. Araç ihtiyacın varsa okul servislerini, Ağustos ayına kadar İstanbul halkının ulaşımına entegre et" dedi.

"CHP döneminde ise 1 tane bile otobüs, metrobüs alınmadı"

Öte yandan, İBB Meclisi'nin 2020 yılı Kasım ayı oturumunda 300 yeni metrobüs alımı için yetki vermesine rağmen CHP'li İBB yönetiminin hala bir adım atmadığı öğrenildi. İBB Meclisi Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir mecliste yaptığı konuşmada, "2012-2018 yılları arasında toplam 2 bin 250 yeni otobüs aldık. Otobüs filomuzun yüzde 75'ini yeniledik. CHP döneminde ise 1 tane bile otobüs, metrobüs alınmadı. Bizim dönemimizde otobüslerin ortalama yaşı 4,5'tu, şimdi ise 10'a yükseldi" dedi.

AK Parti döneminde yeni otobüs veya metrobüs alımlarının öz kaynaklardan karşılandığını, CHP yönetiminin ise borçlanma talep ettiğine dikkat çeken Özdemir, "Seçimden önce 'İstanbul'u öz kaynaklarıyla yöneteceğiz, borçlanmayacağız' dediniz. Bugün ise borçlanarak yönetiyorsunuz. Metrobüs alımı için de borçlanma istediniz. İlk olarak, 50 metrobüs alınması için yetki verdik, hala almadınız. 2020 yılı Kasım ayı meclisinde de 300 yeni metrobüs alınması için 90 milyon Euro'luk borçlanma yetkisi verdik. Hala almadınız. Mazeret olarak ise Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na alınmamasını gösteriyorsunuz. Sadece İBB'ye has bir durum yok, hiçbir belediyenin talebi henüz onaylanmadı. Ancak asıl mesele şu; AK Parti döneminde hiçbir otobüs, metrobüs alımı borçlanmayla yapılmadı. Öz kaynaklar kullanıldı. Çünkü bizim dönemimizde bütçenin yaklaşık yüzde 30'u yatırım için kullanılıyordu, siz ise bu oranı yüzde 5'e düşürdünüz" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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