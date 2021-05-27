1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

YÖK'ten, üniversite hastanelerindeki sağlıkçılara ek ödeme hamlesi

Yükseköğretim Kurulu, Sağlık Bakanlığının düzenlemesinin ardından üniversite hastanelerinde Kovid-19 salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev yapan personele de ek ödeme yapılması için bir yönetmelik değişikliği taslağı hazırladı. Taslak, ek ödemelerin 1 Nisan'dan itibaren 4 ay süreyle yapılmasını öngörüyor
 27 Mayıs 2021 16:16
+Aa- Yazdır
YÖK'ten, üniversite hastanelerindeki sağlıkçılara ek ödeme hamlesi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görevli personele yönelik düzenlemenin ardından üniversite hastanelerinde Kovid-19 salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev yapan personele de ek ödeme yapılması için bir yönetmelik değişikliği taslağı hazırladı.

Kovid-19 salgını ile ilgili sağlık hizmeti veren üniversitelerin tıp fakülteleri ve sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde ve Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık merkezlerinde salgına yönelik görev yapan personele, 1 Kasım 2020'den geçerli olmak üzere 2 ay süreyle ödeme yapılmıştı.

Sağlık Bakanlığı, salgının devam etmesi ve sağlık merkezlerinde iş yoğunluğunun artması nedeniyle bakanlığa bağlı sağlık tesislerinde görevli personele, 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılabilmesine imkan tanıyan düzenleme yaptı. Bu düzenleme, 8 Mayıs 2021'de Resmi Gazete'de yayımlandı.

- Üniversite hastanelerindeki personel için yönetmelikte değişiklik

Yükseköğretim Kurulu da Sağlık Bakanlığının bu düzenlemesinin ardından sağlık personeli arasında çalışma barışının sağlanması için üniversite hastanelerindeki personele de yeniden ek ödemenin yapılabilmesi için harekete geçti.

Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik'e geçici maddenin eklenmesi için değişiklik taslağı hazırlandı.

Taslağa göre, üniversitelerin tıp fakülteleri ve sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde salgına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev yapan personele, 1 Nisan'dan itibaren 4 ay süreyle ek ödeme yapılacak. Yapılacak ek ödeme, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçmeyecek.

- İlgili kurumlarla paylaşıldı

YÖK tarafından hazırlanan yönetmelik değişiklik taslağı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile paylaşıldı.

Bu kurumlardan gelecek uygunluk görüşüne göre yönetmelik değişikliğine yönelik çalışmalar neticelendirilecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin her yerine fiber internetin geleceği tarih açıklandı
27 Mayıs 2021 16:33		 Sağlık Bakanlığı, avukatlar için unvan değişikliği sınav duyurusu yayımladı
27 Mayıs 2021 15:23
Rekabet Kurulu üyeliğine Cengiz Çolak getirildi
27 Mayıs 2021 14:36		 Soylu'ya silahla destek veren öğretmene inceleme
27 Mayıs 2021 13:48
Evlenecek çiftlere sağladığı ücretsiz SMA testine bir ayda 430 çift başvurdu
27 Mayıs 2021 12:30		 BioNTech aşıları tüm hastanelerde uygulanacak
27 Mayıs 2021 10:45
40 yaş üstü 57 bin öğretmenin daha aşı randevusu açıldı
27 Mayıs 2021 09:48		 Diyanet, yurtdışına 485 din görevlisi görevlendirecek
27 Mayıs 2021 09:30
İkinci el otoda ekspertizsiz satışa ceza
27 Mayıs 2021 09:12		 Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ismi HSK üyeliğine atadı
27 Mayıs 2021 03:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:56 - Suruç davası sanığına 34 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi16:50 - HDP kepenkleri kapattı, aileler tüm zorluklara rağmen eylemlerinden vazgeçmedi16:43 - Meteorolojiden üç il için kuvvetli yağış uyarısı16:41 - İzmir Büyükşehir Belediyesi PKK sempatizanı konuşmacı olarak davet etti16:36 - KADES uygulamasını indiren kişi sayısı yüzde 317 arttı16:33 - Türkiye'nin her yerine fiber internetin geleceği tarih açıklandı
16:30 - Genç kızlar cadde ortasında saç saça, baş başa kavga etti16:21 - Annesinden boşanıp başka kadınla evlenmek isteyen babasını öldürdü16:16 - YÖK'ten, üniversite hastanelerindeki sağlıkçılara ek ödeme hamlesi16:08 - Açık havada oluşturulan sınıfta öğrencilere destekleme eğitimi veriliyor16:04 - Tevfik Göksu: Bir yıldır İBB toplu taşımayla ilgili bir hamle yapmıyor15:59 - Sıfır aldığı otomobili boyalı çıktı, dava 10 yılda sonuçlandı
15:53 - İki operasyon bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi15:45 - Konya merkezli 'ankesör' operasyonunda 7 tutuklama15:40 - ABD'de Türk emniyet müdürü: İdris Güven15:33 - Foça faciasında istenen ceza belli oldu15:23 - Sağlık Bakanlığı, avukatlar için unvan değişikliği sınav duyurusu yayımladı
15:21 - Peker'e 'DHKP-C tehdidi' bahanesiyle verilen koruma kararında FETÖ izi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2021/6 tercih kılavuzu yayımlandı. Ticaret Bakanlığı büro personeli alacak
Soylu'ya silahla destek veren öğretmene inceleme
Çalışma Bakanlığına 'Bakan Yardımcısı' atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ismi HSK üyeliğine atadı
Bakan Dönmez yeni petrol kuyularının yerini açıkladı
Sağlık Bakanı: Öncelikli bir grubu daha aşılamaya başlıyoruz
Sedat Peker hakkında yakalama kararı
Ahmet Hakan'dan Soylu analizi: Ekranda yönetilmesi zor
Erdoğan: 3 yeni kuyuda petrol keşfettik
Peker'e 'DHKP-C tehdidi' bahanesiyle verilen koruma kararında FETÖ izi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
almanyadan gelen akraba 2
yüzdeki seğirmeler 4
evlilik soyadı ile önceki soyadın birlikte kullanılması 3
uzaylılar var ama insanlar buna hazır değil 3
balkonun lambasını açık unutup izine çıkmak 2
dönüşüm muhteşem olacak 2
Astrazeneca 1
kahvemi nasıl alırım efendim 3
diyetisyen 2
333.konuyu açmak 1
SON İLANLAR
Ticaret Bakanlığı 87 sözleşmeli büro personeli alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 20 İşçi Alacak
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Geçici 80 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Erzincan SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi 28 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Özfethibey Belediyesi 6 İşçi Alacak
Tokat Ataköy Belediyesi geçici işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam