Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Genç kızlar cadde ortasında saç saça, baş başa kavga etti
Düzce'nin en işlek caddelerinden birisi olan Gaziantep Caddesi'nde 3 genç kız saç saça baş başa kavga etti. O anlar bölgede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi
|27 Mayıs 2021 16:30
|+Aa- Yazdır
Olay Düzce'nin Şerefiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Gaziantep Caddesi'nde karşılaşan genç kızlar bir anda kavga etmeye başladı. Saç saça baş başa kavga eden genç kızların ayrılması için bölgede bulunan esnaf müdahalede bulundu. Uzun süre ayrılmakta güçlük çeken genç kızların kavgasında esnaf, kızları dükkanlara sokarak ayırdı. Kavga sonlanırken bu esnada bir vatandaş tarafından kavga anbean kayıt altına alındı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Üniversitenin laptopları çalındı! Rektörden açıklama geldi
27 Mayıs 2021 15:19
|Sağlık çalışanı enjektörle ilaç alarak intihar etti
27 Mayıs 2021 15:04
|Sedat Peker hakkında yakalama kararı
27 Mayıs 2021 14:46
|Hastanedeki kadın cinayeti: Aldattığını düşündüğü için öldürmüş
27 Mayıs 2021 14:25
|Balıkçı teknesinin alabora olması sonucu iki kişiden biri hayatını kaybetti
27 Mayıs 2021 13:02
|Antalya'da su kovasına düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu
27 Mayıs 2021 12:45
|PKK'nın kandırdığı çocukları istismarı emniyet raporunda
27 Mayıs 2021 11:59
|Konya'da hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
27 Mayıs 2021 11:53
|İnternetten cep telefonu sipariş etti, Türkçe sözlük gönderildi
27 Mayıs 2021 11:09
|9 yıl önceki cinayetin faili komşusu çıktı
27 Mayıs 2021 10:44