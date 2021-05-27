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İzmir Büyükşehir Belediyesi PKK sempatizanı konuşmacı olarak davet etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'yi DEAŞ'ı eğitmekle suçlayan YPG ve PKK'nın destekçisi Slovak Sosyolog Slavoj Zizek'i bir etkinliğe konuşmacı olarak davet etti. Çok sayıda vatandaş sosyal medyada İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi.
 27 Mayıs 2021 16:41
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İzmir Büyükşehir Belediyesi PKK sempatizanı konuşmacı olarak davet etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi tepki toplayan bir programa daha imza attı. Belediye, düzenlediği sanal kitap günlerine Sloven sosyolog ve felsefeci Slavoj Zizek'i konuşmacı olarak davet etti. Türkiye karşıtı, terör örgütü PKK/PYD dostu Slovak sosyolog Slavoj Zizek'in 30 Mayıs'ta konuşmacı olarak İzmirlilerle buluşacak olması tepkiyle karşılandı.

"Etkinlik iptal edilsin"
Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi bir grup etkinliğe tepki göstererek iptal edilmesini istedi. TGB İzmir İl Başkanı Aylin Kum, Zizek'in özel olarak davet edildiğini belirterek, "Kaleminde Batı Asya halklarının, Mehmetçik'in kanı bulunan Zizek'in İzmir'de konuşmacı olmasını kabul etmiyoruz." dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i de eleştiren Kum, etkinliğin iptal edilmesi için İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'e çağrıda bulunduklarını aktardı.

Daha önce de benzer olay yaşanmıştı
Geçen yıl CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından online düzenlenecek olan Uluslararası İzmir Mizah Festivaline İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret eden Charlie Hebdo dergisinin karikatüristi Plantu da davet edilmişti. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, programın iptal edildiğini açıklamıştı.

Yeni Şafak
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