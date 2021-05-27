Meteorolojiden üç il için kuvvetli yağış uyarısı
Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde akşam saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor
|27 Mayıs 2021 16:43
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