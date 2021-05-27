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Meteorolojiden üç il için kuvvetli yağış uyarısı

Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde akşam saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor
 27 Mayıs 2021 16:43
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Meteorolojiden üç il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, söz konusu yerlerde akşam saatlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörüldüğünden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Anadolu Ajansı
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