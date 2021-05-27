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HDP kepenkleri kapattı, aileler tüm zorluklara rağmen eylemlerinden vazgeçmedi

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 633'üncü gününde de ilk günkü kararlılıkla sürüyor
 27 Mayıs 2021 16:50
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HDP kepenkleri kapattı, aileler tüm zorluklara rağmen eylemlerinden vazgeçmedi

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 633'üncü gününde de devam ediyor. Evlat nöbetindeki aileler çocuklarının fotoğrafıyla HDP il binası önünde kurdukları çadırda bekleyişini sürdürürken, oğlu Mustafa'nın HDP aracılığıyla kandırıldığını kaydeden kanser hastası Ayşegül Biçer, evlatlarını almadan gitmeyeceklerini söyledi. Biçer, "HDP şimdi korkup kaçmayı tercih etti, kepenkleri indirdiler. Ne mutlu bize HDP'nin kepenklerini indirebildik, çünkü suçlu olduklarını kendileri de biliyordu bize cevap veremediler. Tercihi tamamen kapatmakta buldular, biz buradayız çekilmiyoruz sonuna kadar kararlıyız, tek bir evlat ve tek bir terörist kalana kadar bu mücadele devam edecek. HDP bunu iyi bilsin ki bu anne ve babaları hiçbir şey yıldırmadı yıldırmayacakta siz korktunuz kaçtınız sonuna kadar buradayız" dedi.

Adana'da kaldıkları dönemde götürülen kızı için evlat nöbetine katılan baba Necmettin Biçer, Van'dan geldiğini, Gülcan Biçer'in babası olduğunu söyledi. Kızının 2015'te götürüldüğünü belirten baba Biçer, "Bugün 633 gündür HDP il binası önünde eylemimizi sürdürmekteyiz ve kararlıyız, buradan tüm beyni yıkanarak dağa kaçırılan çocuklara seslenmek istiyorum gelin, güvenlik güçlerine teslim olun. Sizi korkutuyorlar giderseniz işkence ve cezaevine atılırsınız diye hepsi yalan" diye konuştu
İhlas Haber Ajansı
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