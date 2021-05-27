1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan'dan Kaftancıoğlu'na 500 bin TL'lik dava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı
 27 Mayıs 2021 17:06
+Aa- Yazdır
Erdoğan'dan Kaftancıoğlu'na 500 bin TL'lik dava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, davalı Canan Kaftancıoğlu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrası başlayan gösterilere giderek destek verdiği ve bu doğrultudaki açıklamaları sonrası söz konusu gösterinin, polisi ve devleti hedef alan eylemlere dönüştüğü belirtildi.

Gösterilerde gözaltına alınan 36 kişi arasında olan ve öğrenci olduğu iddia edilen 15 kişinin Boğaziçi Üniversitesi ile hiçbir ilişkisi olmadığı ve bazılarının terör örgütleriyle irtibatlarının tespit edildiğinin resmi olarak açıklandığı anlatılan dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Elbette tesadüf olmamakla beraber evvelemirde davalının, DHKP-C ve PKK teröristlerine ve destekçilerine destek veren beyanları mevcut iken müvekkilimiz bir basın açıklaması yaparak davalı hakkında bir takım ifadelerde bulunmuş ve buna ilişkin olarak davalının yargılanıp ceza aldığı ve kamunun bilgisi dahilinde olan bir ifade için CHP'nin kendi sitesinde müvekkili hedef alarak Türk Milletinin iradesini hiçe saymış ve aleni bir şekilde bunu kamu ile paylaşmıştır."

Dilekçede, Cumhurbaşkanının, devlet aleyhine propaganda yapılmasının akabinde yaptığı açıklamanın kamuyu bilgilendirmeye matuf, delillerle destekli, tamamen gerçeklere dayalı ve güncel konulara ilişkin olduğu, hayali, desteksiz ve eleştiri sınırlarını aşan ifadeler kullanılmadığı ve kişilik hakkının ihlali boyutuna ulaşacak beyanlara kesinlikle yer verilmediği kaydedilerek, "Lakin davalı basın açıklaması yaparak müvekkile dava açacağını ve yasal yollara başvuracağını CHP antetli kağıdı ile kendi dilince hakaret ederek 16 Ocak 2021 tarihinde asıl kendisi haksız fiil eylemini işlemiştir." ifadeleri kullanıldı.

Davalı Kaftancıoğlu'nun basın açıklamasına yer verilen dilekçede, şöyle denildi:

"Müvekkilim Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkında 'Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat' şeklinde kanun nizam tanımayan hakaretlerin kabul edilmesi mümkün olmamakla beraber milli iradeyi yok sayan bir zihniyet ürünüdür. Yaşadığımız ülkenin yüzde 50 oranından fazla oy olarak seçilmiş bir Cumhurbaşkanını yok saymak ve işgalci olarak tanımlamak, milletin iradesini yok saymaktır. Her ne kadar demokratik toplumun bir gereksinimi olan ifade özgürlüğü kanunlarla teminat altına alınmış olsa da müvekkilimin kişilik hakkını zedeleyen bahse konu, hakaret sınırları aşmaktadır. Müvekkilimin kişilik haklarını ihlal eden bu hal, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez. Davalı bu denli ayrıştırıcı nefret söylemlerini kullanmayı kendine yakıştırsa da gerek anayasal gerekse de uluslararası normlar uyarınca bu tarz ifadeler karşısında kişinin caydırıcı bir tazminat ödemesi gerekliliği bulunmaktadır."

Dilekçede, Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı, kararın İstinaf Mahkemesi tarafından onandığı ve dosyanın Yargıtay aşamasında olduğu bilgisine yer verilirken, davalının Sakine Cansız ile ilgili 11 Ocak 2013'teki sosyal medya (twitter) paylaşımı ve 27 Nisan 2019'da Habertürk kanalında Eren Eğilmez'in sunduğu "Gerçek Fikir Ne" programına yaptığı telefon bağlantısında da terör örgütü propagandası yaptığı belirtildi.

Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"Davalı, geçmişten günümüze Kırmızı Bülten'le aranan (Sakine Cansız) PKK silahlı terör örgütü kurucusunun söyleminin topluma duyurulması ve ölümünün insanlığın kaybetmesi olarak nitelendirilmesinin, PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek nitelikte bulunması nedeniyle kasıtlı olarak her söylediğinin arkasında olmasına rağmen müvekkilim tarafından açık açık davalı hakkında 'DHKP-C Militanı' ifadesi ile davalı tarafından karşı cevap olarak yapmış olduğu hukuka aykırı basın açıklaması kendisini aklamaya yönelik bir takım hareketler ile vuku bulmuş, lakin müvekkil üzerinden bu açıklamayı yapmanın hiçbir hukuk düzeni tarafından da korunmayacağını bilmesi gerekmektedir. İş bu sebeplerle seçilmiş bir Cumhurbaşkanına basın açıklamasıyla hakaret ve milletin iradesini/oyunu yok saymak kamu vicdanlarını da rahatlatmak adına bu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur."

Dilekçede, açıklanan nedenlerle davanın kabul edilerek, 500 bin lira manevi tazminatın olay tarihi olan 16 Ocak 2021'den itibaren işleyecek yasal faiziyle tazmin edilmesi, yargılama giderleriyle vekalet ücretinin karşı tarafa yüklenmesi talep edildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kılıçdaroğlu: Millet İttifakı olarak parlamenter sistemden yanayız
27 Mayıs 2021 18:20		 Bakan Soylu: Ekşi yemedim karnım ağrımıyor
27 Mayıs 2021 18:14
'Cezaevlerinde 50 kişi koronadan vefat etti'
27 Mayıs 2021 17:56		 Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın muazzez varlığını samimiyetle koruyacağız
27 Mayıs 2021 17:28
İzmir Büyükşehir Belediyesi PKK sempatizanı konuşmacı olarak davet etti
27 Mayıs 2021 16:41		 KADES uygulamasını indiren kişi sayısı yüzde 317 arttı
27 Mayıs 2021 16:36
Tevfik Göksu: Bir yıldır İBB toplu taşımayla ilgili bir hamle yapmıyor
27 Mayıs 2021 16:04		 Bakan Ersoy: PCR testi konusunu pazartesi netleştireceğiz
27 Mayıs 2021 15:15
Bakan Soylu: 112, 156 arandığında bir savsaklama varsa hesabını sorarım
27 Mayıs 2021 14:13		 Bakan Dönmez yeni petrol kuyularının yerini açıkladı
27 Mayıs 2021 14:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:34 - Uygulama noktasında çarptığı polisi şehit eden sürücü tutuklandı18:31 - Trafik kazası sonrası sağlık çalışanını bıçakladı18:29 - DYK kurslarının bitiş tarihi uzatıldı18:24 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:20 - Kılıçdaroğlu: Millet İttifakı olarak parlamenter sistemden yanayız18:14 - Bakan Soylu: Ekşi yemedim karnım ağrımıyor
18:05 - Akılalmaz olay! Karnında makasla 2 ay gezdi17:56 - 'Cezaevlerinde 50 kişi koronadan vefat etti'17:53 - Diyarbakır merkezli PKK operasyonunda 16 tutuklama17:47 - Altın günü 515 TL'den tamamladı17:45 - Dolar/TL paritesi, kritik seviyeyi aştı17:43 - Sedat Peker'in yakalama kararındaki o ibarenin nedeni belli oldu
17:40 - Adana'da FETÖ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı17:33 - Kütahya'da hortum cep telefonuyla görüntülendi17:28 - Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın muazzez varlığını samimiyetle koruyacağız17:20 - Mitsubishi'den Türkiye'ye '167 milyon liralık' yatırım17:20 - Çin'in aşısı Sinovac'ı olanlar hacca gidemeyebilir
17:11 - Bebek kendisinden değil diye hamile eşini öldürmüştü! DNA sonucu belli oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Soylu'ya silahla destek veren öğretmene inceleme
KPSS 2021/6 tercih kılavuzu yayımlandı. Ticaret Bakanlığı büro personeli alacak
Çalışma Bakanlığına 'Bakan Yardımcısı' atandı
Sedat Peker'in yakalama kararındaki o ibarenin nedeni belli oldu
Bakan Dönmez yeni petrol kuyularının yerini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ismi HSK üyeliğine atadı
Sağlık Bakanı: Öncelikli bir grubu daha aşılamaya başlıyoruz
Ahmet Hakan'dan Soylu analizi: Ekranda yönetilmesi zor
Erdoğan: 3 yeni kuyuda petrol keşfettik
Peker'e 'DHKP-C tehdidi' bahanesiyle verilen koruma kararında FETÖ izi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
piyotr aleksandroviç kropotkin 1
all rights reserved 1
içi sıkılmak 1
kazzaz 1
Haziran 2021 2
uzaylılar var ama insanlar buna hazır değil 2
hayt huyt makinesi 1
elma çağlası 1
333.konuyu açmak 1
ekliptik 2
SON İLANLAR
Sahil Güvenlik Komutanlığı 1 Sürekli İşçi Alacak
Karacabey Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam