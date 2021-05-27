Bakanlıktan, 250 personel alımına dair açıklama
|27 Mayıs 2021 17:09
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Ticaret Bakanlığı ÖSYM'nin yapacağı yerleştirme işlemleriyle 250 sözleşmeli büro personeli alımı için açıklama yaptı
TİCARET BAKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ ALIM DUYURUSU
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 06.09.2020 - 25.10.2020 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre, Ticaret Bakanlığı merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre, toplam 250 Sözleşmeli Büro Personeli merkezi yerleştirme ile alınacaktır.
Adaylar tercihlerini 27 Mayıs - 03 Haziran 2021 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 3 Haziran 2021 tarihinde 23.59'da sona erecektir.
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