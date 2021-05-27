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Bakanlıktan, 250 personel alımına dair açıklama

Ticaret Bakanlığı 250 sözleşmeli büro personeli alımı için açıklama yaptı
 27 Mayıs 2021 17:09
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Bakanlıktan, 250 personel alımına dair açıklama

Ticaret Bakanlığı ÖSYM'nin yapacağı yerleştirme işlemleriyle 250 sözleşmeli büro personeli alımı için açıklama yaptı

TİCARET BAKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ ALIM DUYURUSU

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 06.09.2020 - 25.10.2020 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre, Ticaret Bakanlığı merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre, toplam 250 Sözleşmeli Büro Personeli merkezi yerleştirme ile alınacaktır.

Adaylar tercihlerini 27 Mayıs - 03 Haziran 2021 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 3 Haziran 2021 tarihinde 23.59'da sona erecektir.

Başvurmak için tıklayınız.
Memurlar.Net
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