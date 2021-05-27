Mitsubishi'den Türkiye'ye '167 milyon liralık' yatırım
|27 Mayıs 2021 17:20
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Dünyanın en büyük teknoloji ve sanayi şirketlerinden Mitsubishi, Türkiye'ye yatırım kararı aldı. Şirket kararını resmi internet sitesinden duyurdu.
Japon teknoloji devi Türkiye'ye 167 milyon liralık yeni yatırım gerçekleştirecek.
Yatırım, şirketin yeni tanıtımını gerçekleştirdiği havadan suya ısı pompası teknolojisi üzerine olacak.
Tesiste yıllık 500 bin adet üretim yapılıyor.
Yeni üretim 2022'de
Manisa'daki tesise yapılacak yeni yatırımla bu sayının 1 milyon adede ulaşması bekleniyor.
Yeni üretim Ağustos 2022'de başlayacak.
Manisa'da kurulan tesis, Avrupa'daki ilk ev tipi klima fabrikası olma özelliğini taşıyor. Fabrika, 60 bin metrekarelik alan üzerinde yer alırken, 160 kişi istihdam ediliyor.
Ford, Xiaomi, Samsung...
Türkiye'ye yapılan yapılan yabancı yatırımlar bunlarla da sınırlı değil. Ford Kocaeli'de 2 milyar euroluk yatırım yapacak.
ABD yatırım bankası Goldman Sachs ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türk finansal teknoloji şirketi DgPays'e yatırım yapma kararı aldı.
Telefon devleri Xiaomi ve Samsung da telefonlarını Türkiye'de üretecek.
Uzmanlara göre Türkiye'nin jeopolitik konumu ve nitelikli genç iş gücü yatırımlar için avantajlar sağlıyor.
Tüketiciye erişim de yabancı yatırımcılar için önem taşıyor.
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