Çin'in aşısı Sinovac'ı olanlar hacca gidemeyebilir
|27 Mayıs 2021 17:20
|+Aa- Yazdır
Koronavirüs salgını hac ziyaretlerine de engel oldu. Geçtiğimiz yıl hacı adayları ibadetlerini gerçekleştirmek üzere Suudi Arabistan'a gidememişti.
Bu yıl ise Suudi Arabistan, yayınladığı 9 sayfalık genelge ile hac kurallarını ve kontenjanını açıkladı.
HACI ADAYLARI İÇİN YAYINLANAN GENELGEDE 'AŞI' DETAYI
Suudi Sağlık Bakanlığı, temmuz ayındaki hac ibadeti için yurt dışındaki hacı adaylarına 45 bin, ülke içinden ise 15 bin kişilik kontenjan tahsis edileceğini açıkladı.
Suudi Arabistan hükümetinin yayınladığı genelgede, kontenjan sayısının yanı sıra ülkelerine girebilmek için önerilen aşıların listesini de yayınladı.
SİNOVAC, GEÇERLİ AŞILAR LİSTESİNDE YOK
Listede Pfizer, Oxford, Moderna ve Johnson&Johnson's aşıları yer alırken Çin aşısı Sinovac'a yer verilmedi.
Suudi hükümetinin bu kararı, Sinovac aşısı kullanan Türkiye, Endonezya ve Pakistan gibi Müslüman ülkelerde hac ibadeti için bekleyen hacı adaylarının endişelenmesine neden oldu.
Alınan kararla ilgili görüşmeler sürerken, hacca gitmek için bekleyenlerin gözü kulağı Suudi Arabistan'a çevrildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|ABD'de Türk emniyet müdürü: İdris Güven
27 Mayıs 2021 15:40
|Yeni araştırma: Bir insan en fazla kaç yaşına kadar yaşayabilir?
27 Mayıs 2021 13:24
|İsrailli Gazete, hayatını kaybeden 67 Filistinli çocuğun fotoğrafını yayımladı
27 Mayıs 2021 11:16
|Azerbaycan, ikmal yollarına mayın döşeyen 6 Ermenistan askerini esir aldı
27 Mayıs 2021 09:31
|İngiltere'de Hz. Muhammed'e hakaretten açığa alınan öğretmen göreve dönebilecek
27 Mayıs 2021 08:55
|'Acıya duyarlı kişilerin koronavirüse yakalanma riski düşük'
26 Mayıs 2021 20:16
|ABD'nin California eyaletindeki silahlı saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti
26 Mayıs 2021 18:58
|'Süper Çiçek Kanlı Ay' ilk bu ülkede görüntülendi
26 Mayıs 2021 16:44
|100 milyon kişi incelendi: İki doz aşı olanların kaçı yeniden korona oldu?
26 Mayıs 2021 15:47
|Trafik cezaları da yapılandırılacak
26 Mayıs 2021 08:34