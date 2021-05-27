Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın muazzez varlığını samimiyetle koruyacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "darbeler, krizler, toplumsal çalkantılar, ekonomik operasyonlar, sosyal gerilimler, dış müdahaleler, terör saldırıları, bölücü dayatmalar, yasa dışı grupların tahrik ve tertiplerinin, devamlı surette Türkiye'nin yükseliş iradesini baltalamak üzerine projelendirildiğini" kaydetti.

Bahçeli, partisinin genel merkezinde 81 il başkanının katılımı ile değerlendirme toplantısı yaptı. Daha sonra Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ortak toplantısı gerçekleştirildi.

Bahçeli, basına kapalı toplantılar sonrasında yaptığı yazılı açıklamada, "27 Mayıs'ın, yakın siyasi tarihin iç burkan, yürek sızlatan, vicdanları kanatan vahim hadiselerin yaşanarak milli hafızalara kazındığı bir zaman dilimi olduğunu" belirtti.

"Demokrasi ihlallerinden milli ve manevi değerlerin inkarına varıncaya kadar pek çok trajedi ve müessif nitelikli pek çok olayın farklı yılların 27 Mayıs'ında vuku bulduğunu" ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin güven ve istikrar ortamını sabote etmek isteyen iç ve dış odaklar tıpkı bugünkü gibi ihanet devriyesine çıkmışlardır. 27 Mayıs 1960 darbesi milli iradeye doğrultulmuş silah iken, 27 Mayıs 1980 milliyetçi duruşa hunhar bir suikastın ifadesidir. Ülkemizin iç barış ve huzur iklimini zehirlemek, milli birlik ve kardeşlik bağlarını zayıflatmak gayesiyle sürekli faal halde bulunan menfur çevrelerin kanlı eylemleri, kahredici edimleri, karanlık teşebbüsleri bugüne kadar hiç eksilmemiş, hiç ara vermemiştir."

- "Darbeler Türkiye'nin yükseliş iradesini baltalamak için projelendirildi"

Bahçeli açıklamasında, "Darbeler, krizler, toplumsal çalkantılar, ekonomik operasyonlar, sosyal gerilimler, dış müdahaleler, terör saldırıları, bölücü dayatmalar, yasa dışı grupların tahrik ve tertipleri devamlı surette Türkiye'nin yükseliş iradesini baltalamak üzerine projelendirilmiştir." değerlendirmesine yer verdi.

"Türk milletinin ruh köküyle çatışan ve çelişen düşünce, teklif ve politika sahiplerinin çıkar ittifakı şemsiyesi altında buluştukları yerli ve yabancı iş birlikçilerle ülkeye tuzak kurduğunu, kötülük üstüne kötülük yaptığını" belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

"Şu kadar ki 27 Mayıs 1960'ta onuruna düşkün Türk milletinin egemenlik hakları, var oluş haysiyeti bir yanda ağır yara almış, diğer yanda müteakiben kurulan sipariş mahkemeler eliyle yargılanmıştır. Sandık yerine silahı tercih eden dar kadrolu cuntacı oluşum yalnızca seçilmiş bir iktidarı değil, Türkiye'nin on yıllarını da gasp etmiştir. Hala sancıları hissedilen 27 Mayıs 1960 darbesi münasebetiyle Türkiye'nin hem önü kesilmiş, hem de demokrasi kültürü zedelenmiştir. Birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi hedef alan provokasyonlar maalesef ülkemizin ve milletimizin gelecek hayallerine zincir vurmuştur."

Bahçeli, daha müreffeh, daha huzurlu, daha mutlu, daha güvenli, daha refah, daha gelişmiş, daha kalkınmış bir Türkiye özlemini, bir Türk-İslam medeniyet çağrısını hazmedemeyenlerin maşaları vasıtasıyla ülkenin istikbali, hatta istiklalinin budanmaya çalışıldığını ifade etti.

"Türk milletinin her seferinde Anka Kuşu gibi küllerinden yeniden doğduğunu ve şerefli geçmişiyle mütenasip parlak bir geleceğin zor da olsa peşine düştüğünü" vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bu mukavemet ruhu, bu mücadele şuuru, bu dirayet ve hamiyet ufku tarihi imar eden aziz milletimizin önündeki yüzyılları inşa etmesi hususunda da ilham vermiştir. Bugün oynanan melanet oyunların Türkiye'mizi yolundan çevirme ihtimali, Türk milletini geri adım attırma şansı elbette düşünülemeyecektir. Millet, irade hürriyetine sonuna kadar sahip çıkacaktır. Bu nedenle derin komplolar boştur, densiz kumpaslar boşunadır. Devlet milletiyle kenetlenmiş, Türk tarihi, Türk kültürü, bunun yanı sıra birlikte yaşama azmi milli birliğin mihveri haline gelmiştir. Hiç kimse Türk milletinin hassasiyetlerini hafife almamalıdır. Özellikle de milli asalet ve sabrı göz ardı etmemelidir."

- "Sokak dedikodularına bel bağlayan zillet ittifakı tutunamayacak"

Açıklamasında "Sokak dedikodularına bel bağlayan, sosyal medya fitnelerini geçim kapısı gören, suç ve terör örgütlerinin şantajlarından bayağı şekilde medet uman zillet ittifakı milletimizin engin feraset ve gıpta edilecek irfanı karşısında asla tutunamayacaktır." ifadesini kullanan Bahçeli, "bugün kimin kiminle iş birliği yaptığının, kimlerin hangi mahfillerin kuklası haline geldiğinin belli ve belgeli olduğunu" söyledi.

Bahçeli, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin siyasi ve toplumsal dengesini bozarak güç ve iktidar devşirmek için kuyruğa girenler zalimlerin oyun uşağı olmakla birlikte zilletin kapı kuludur. Milliyetçi Hareket Partisi kirli niyet sahiplerine karşı Türk milletiyle bir ve beraberdir. Kalbi Türkiye sevdasıyla çarpan hiçbir dava arkadaşım, hiçbir muhterem vatandaşım vatan ve millet muhaliflerinin senaryolarına prim ve destek vermeyecektir. Yolumuz çetin, mücadelemiz kutlu, zaferimiz kesindir.

27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü vesilesiyle herkes bilmelidir ki, ilkelerimizden, ülkülerimizden, ülkemizin ebedi hak ve çıkarlarından taviz vermeden, davamızın bizlere yüklediği yüksek sorumlulukları heyecanla yerine getirecek azim ve inanmışlığı bihakkın göstereceğiz. Kahraman ülkücü şehitlerimizin yüzünü kara çıkarmayacağız. 52 uzun yıldır sürdüğümüz dava mücadelemize leke sürdürmeyeceğiz."

Bahçeli, her zaman demokrasinin, milli iradenin, meşru taleplerin, hukukun üstünlüğünün, devletin ve milletin tartışma kabul etmeyen emanetlerinin yanında duracaklarını ifade etti.

Türkiye'ye cephe almış ülkelerin, organize suç şebekelerinin, terör örgütlerinin, bölücü mihrakların, demokrasi karşıtlarının taciz ve tezviratlarına hiçbir şekilde kulak asmadan yola kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizen Bahçeli, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Cumhur İttifakı'nın muazzez varlığını samimiyetle koruyacağız. Bugün arka arkaya yapılan ve İl Başkanları ve Merkez Yönetim Kurulu toplantılarımızda partimizin gelişmeler ve siyasi gündemle ilgili tutumu ele alınarak bundan sonra takip edeceğimiz siyaset ve stratejiler ülkücü şehitlerimizin manevi hatıraları saygıyla yad edilerek ele alınmıştır. MHP meselelere hakimdir. Nitekim partimiz Türkiye'nin içine çekilmek istenen girdabın farkında, buna karşılık siyasi pozisyonu da nettir ve milletten yanadır."

Bahçeli, "MHP'nin Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş başta olmak üzere, 27 Mayıs 1980'da şehit edilen eski Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak ile bütün vatan ve dava şehitlerine Cenab-ı Allah'tan rahmet dilerken, davaya emeği ve hizmeti geçmiş herkese de sağlıklı ve uzun bir ömür" temenni etti.