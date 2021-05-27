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Kütahya'da hortum cep telefonuyla görüntülendi

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki boş arazide oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
 27 Mayıs 2021 17:33
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Kütahya'da hortum cep telefonuyla görüntülendi

Çavdarhisar ilçesinde rüzgarlı havanın ardından boş bir arazide hortum oluştu. Hortum, yaklaşık 10 dakika sonra gözden kayboldu.

Herhangi bir zarara yol açmayan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
DHA
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