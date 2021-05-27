Adana'da FETÖ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı
|27 Mayıs 2021 17:40
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