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Adana'da FETÖ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı
 27 Mayıs 2021 17:40
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Adana'da FETÖ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, öğretmen olarak görev yapan M.Y. ve Feke ilçesinde esnaflık yapan A.A'yı gözaltına aldı.

2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
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