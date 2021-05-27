Bakan Soylu: Ekşi yemedim karnım ağrımıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hiçbir şey gizli kalmaz kalmayacaktır. Ekşi yemedim karnım ağrımıyor. Biz intikam alınacak adamlarız. Bu ülkeyi terörün vesayeti altına almak istediler müsaade etmedik" açıklamasını yaptı.
|27 Mayıs 2021 18:14
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İçişleri Bakanı Soylu Meclis'te "Kadına Karşı Şiddeti Araştırma Komisyonu"nda konuştu. Soyu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Biz intikam alınacak adamlarız, ülkeyi terörün vesayeti altına almak istediler müsaade etmedik.
Hiçbir şey gizli kalmaz kalmayacaktır. Ekşi yemedim karnım ağrımıyor."
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