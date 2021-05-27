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DYK kurslarının bitiş tarihi uzatıldı

MEB, 12. sınıf öğrenciler için açılan destekleme ve yetiştirme kurslarının bitiş tarihini (DYK) 25 Haziran 2021 tarihine kadar uzattı
 27 Mayıs 2021 18:29
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DYK kurslarının bitiş tarihi uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 eğitim öğretim yılı Destekleme ve Yetiştirme Kursları e-kılavuzunun 8. maddesinin birinci fıkrasındaki yetkiye binaen destekleme ve yetiştirme kurslarının (DYK) bitiş tarihini uzattı.

Daha önce 6 Haziran 2021 tarihinde sona ereceği açıklanan DYK kurslarının bitiş tarihi 25 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı

Memurlar.Net
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