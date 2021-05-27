DYK kurslarının bitiş tarihi uzatıldı
MEB, 12. sınıf öğrenciler için açılan destekleme ve yetiştirme kurslarının bitiş tarihini (DYK) 25 Haziran 2021 tarihine kadar uzattı
|27 Mayıs 2021 18:29
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Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 eğitim öğretim yılı Destekleme ve Yetiştirme Kursları e-kılavuzunun 8. maddesinin birinci fıkrasındaki yetkiye binaen destekleme ve yetiştirme kurslarının (DYK) bitiş tarihini uzattı.
Daha önce 6 Haziran 2021 tarihinde sona ereceği açıklanan DYK kurslarının bitiş tarihi 25 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı
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