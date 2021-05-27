1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uygulama noktasında çarptığı polisi şehit eden sürücü tutuklandı

Yalova'da uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle çarptığı polis memuru Mustafa Emanetoğlu'nu şehit eden şüpheli tutuklandı
 27 Mayıs 2021 18:34
+Aa- Yazdır
Uygulama noktasında çarptığı polisi şehit eden sürücü tutuklandı

Dün gece saat 02.30 sıralarında, Yalova-Bursa kara yolundaki uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan Zülfikar İş idaresindeki 31 ANU 34 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 48 yaşındaki polis memuru Mustafa Emanetoğlu, kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü. Olay sonrası sürücü Zülfikar İş (19) ve otomobildeki arkadaşları S.Y (18) ve S.İ (17) gözaltına alınmıştı. S.Y. ve S.İ. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakılırken, otomobil sürücüsü Zülfikar İş ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Başka kadınla evlenmek isteyen babasını öldürdü
27 Mayıs 2021 16:21		 Foça faciasında istenen ceza belli oldu
27 Mayıs 2021 15:33
İzmir'de rüşvet operasyonu: 1'i kamu görevlisi 17 gözaltı kararı
27 Mayıs 2021 14:50		 İrem'in intihar etmesi beklenmiş, etmeyince ağabeyi öldürmüş
27 Mayıs 2021 14:19
Suç makinesi tacizci eski öğretmen Şanlıurfa'da yakalandı
26 Mayıs 2021 18:37		 İzmir'de eski eşi ve iki kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı
25 Mayıs 2021 18:51
Aynı kıza aşık olduğu için arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
25 Mayıs 2021 15:52		 Sakarya'da BAE ajanı olduğu iddiasıyla yakalanan sanığa dava
25 Mayıs 2021 14:40
Salih Memişoğlu ile çalışanının öldürülmesine ilişkin 5 kişi hakkında dava açıldı
25 Mayıs 2021 13:45		 Başkan Gürkan'ın yargılandığı dava ertelendi
24 Mayıs 2021 23:11
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:03 - 'Kovid-19 karaciğere tutulduğunda ölüm oranı 3 kat artıyor'19:52 - Son 24 saatte 140 bin doz aşı uygulandı19:31 - Vaka sayısı düne göre azaldı19:22 - Ankara Şehir Hastanesi'nde, Biontech aşısında sıfır ziyan19:20 - Doç. Dr. Altıntaş: Aşı oldum diyerek maskeyi çıkarmayın19:15 - Diyarbakır'daki gizemli mağara, definecilerin talanına uğradı
19:14 - İsviçreli turist 7 bin kilometre pedal çevirip Hakkari'ye ulaştı19:07 - Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yoldan geçen doktor yaptı19:04 - Doçent, derslerden arta kalan zamanda çobanlık yapıyor18:56 - Son fotoğrafını ve görüntüsünü öldüğü yolda paylaştı18:47 - MSB: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ şüphelisi yakalandı18:34 - Uygulama noktasında çarptığı polisi şehit eden sürücü tutuklandı
18:31 - Trafik kazası sonrası sağlık çalışanını bıçakladı18:29 - DYK kurslarının bitiş tarihi uzatıldı18:24 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:20 - Kılıçdaroğlu: Millet İttifakı olarak parlamenter sistemden yanayız18:14 - Bakan Soylu: Ekşi yemedim karnım ağrımıyor
18:05 - Akılalmaz olay! Karnında makasla 2 ay gezdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Soylu'ya silahla destek veren öğretmene inceleme
KPSS 2021/6 tercih kılavuzu yayımlandı. Ticaret Bakanlığı büro personeli alacak
Çalışma Bakanlığına 'Bakan Yardımcısı' atandı
Sedat Peker'in yakalama kararındaki o ibarenin nedeni belli oldu
Bakan Dönmez yeni petrol kuyularının yerini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ismi HSK üyeliğine atadı
Sağlık Bakanı: Öncelikli bir grubu daha aşılamaya başlıyoruz
Ahmet Hakan'dan Soylu analizi: Ekranda yönetilmesi zor
Erdoğan: 3 yeni kuyuda petrol keşfettik
Peker'e 'DHKP-C tehdidi' bahanesiyle verilen koruma kararında FETÖ izi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Haziran 2021 2
ekliptik 2
iş güvenliği 1
içi sıkılmak 1
almanyadan gelen akraba 2
zoru sevmek 1
başladı gene 1
maske mesafe hijyen 1
eyiste viyadüğü 1
gıdıklanan vatoz 1
SON İLANLAR
Ticaret Bakanlığı 250 sözleşmeli büro personeli alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 20 İşçi Alacak
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Geçici 80 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Erzincan SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi 28 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Özfethibey Belediyesi 6 İşçi Alacak
Tokat Ataköy Belediyesi geçici işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam