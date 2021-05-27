MSB: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ şüphelisi yakalandı
MSB: Edirne'nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen şahıslar, İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edildi.
|27 Mayıs 2021 18:47
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 7 şüphelinin yakaladığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Edirne'nin İpsala ilçesinde görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. FETÖ mensubu olduğu belirlenen şahıslar, İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edildi." ifadeleri kullanıldı.
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