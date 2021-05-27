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Vaka sayısı düne göre azaldı

Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 465 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 426 kişinin testi pozitif çıktı, 183 kişi hayatını kaybetti.
 27 Mayıs 2021 19:31
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Vaka sayısı düne göre azaldı

Sağlık Bakanlığı 27 Mayıs 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 465 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 426 kişinin testi pozitif çıktı, 183 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1504 oldu, 13 bin 102 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 70 bin 815'e yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Hasta sayısı 673 olarak açıklandı.

Test sayısı 53 milyon 258 bin 116'ya ulaştı. Vaka sayısı 5 milyon 220 bin 549, vefat sayısı 46 bin 970, ağır hasta sayısı bin 504 oldu.
Memurlar.Net
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