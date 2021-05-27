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Ankara Şehir Hastanesi'nde, Biontech aşısında sıfır ziyan

Ankara'da, İl Sağlık Müdürlüğü Aşı Dağıtım Merkezi deposunda özel saklama koşullarında muhafaza edilen Covid-19 aşıları, soğuk zincir konusunda eğitimli sağlık personelince hastanelere nakledilerek uygulanıyor. Ankara Şehir Hastanesi'nde şimdiye kadar 100 bin doz üzerinde Biontech aşısı yapılırken, tek doz dahi ziyan edilmedi.
 27 Mayıs 2021 19:22
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Başkentte Covid-19 aşıları, İl Sağlık Müdürlüğü Aşı Dağıtım Merkezi deposunda özel saklama koşullarında muhafaza ediliyor. Aşılar, hastanedeki randevu sayısına göre soğuk zincir konusunda eğitimli sağlık personeli tarafından aşı nakil çantalarına yerleştirilerek, hastanelere gönderiliyor. Sinovac aşıları, 2 ile 8 derece arasında saklanıp, taşınırken, depoda eksi 20 derecede saklanan Biontech aşıları ise özel kutularda, kuru buzlarla hastaneye gönderiliyor. Aşı, depo çıkışından vatandaşa ulaşana kadar barkod sistemiyle takip ediliyor.

'KAREKOD OKUTULARAK DAĞITIMI DÜZENLENİYOR'

İl Sağlık Müdürlüğü Aşı Dağıtım Merkezi Soğuk Zincir Sorumlusu Savaş Tezcan, aşıların Sağlık Bakanlığı'nın ana deposundan alınarak, sevkiyatının soğuk zincir araçlarla il depolarına yapıldığını ve buradan hastanelere gönderildiğini belirtti. Tezcan, "Aşılar karekod okutularak Sağlık Bakanlığı ana depodan alınmakta ve daha sonra talep üzerine istenilen miktarlarca karekodlar okutularak dağıtımını düzenlemekteyiz. Sağlık bakanımızın açıkladığı 120 milyon doz aşı da tarafımızdan teslim alınacak. Ankara ili olarak bize düşen miktarın dağıtımı yapılacaktır. Hastane ve diğer kurumların taleplerine göre aşı takip sistemi üzerinden araçlarla soğuk zincir sistemini devam ettirerek dağıtımını yapmaktayız. Sinovac aşısının saklanma ortamı artı 2-8. Bizim depolarımız bunun için uygun. Biontech için kuru buzdolabımız ve eksi 20 dolaplarımız mevcut" dedi.

'TEK TEK KENDİ DOLABIMIZA TANIMLIYORUZ'

Ankara Şehir Hastanesi Aşı Sorumlusu Hatice Samur ise aşı ihtiyacı olduğunda resmi araçlarla İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı aşı deposundan nakil kaplarıyla o günkü randevu sayısına göre aşıları temin ettiklerini kaydetti. Samur, Sinovac ve Biontech aşılarının soğuk zincire uyarak güvenle hastaneye getirildiğini belirterek, "Aşıyı sadece konuyla ilgili eğitimli sağlık personelleri alabiliyor. Depodan aşılar nakil yapılırken bize özel karekodlar veriliyor. Biz o karekodları Şehir Hastanesine geldiğimizde aşı takip sistemine giriyoruz. Tek tek kendi dolabımıza tanımlıyoruz. O şekilde aşılarımızı kullanmaya başlayabiliyoruz" diye konuştu.

'TEK DOZUMUZ BİLE ZİYAN OLMADI'

Şehir Hastanesi'nde Sinovac ve Biontech uygulanan 130 aşı odası olduğunu söyleyen Samur, şunları kaydetti:

"Şehir hastanesi olarak 100 bin dozun üzerinde Biontech aşılama yaptık. Aşılamalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Vatandaşlar aldığı randevulara riayet ediyorlar. Herkes randevusuna riayet ettiği için aşı dozlarımızda herhangi bir kayıp olmuyor. Bugüne kadar hiçbir firemiz, kaybımız olmadı. Biontech aşılamalarımızda bir tek dozumuz bile ziyan olmadı, bu sağlık çalışanlarımızın başarısı. Ayrıca randevu alıp randevusuna riayet eden vatandaşlarımızın da bunların zayi olmamasında büyük katkısı var. 1 yıldır salgın yaşıyoruz. Salgın koşullarında büyük bir aşı sıkıntısı var, buna rağmen ülke olarak aşılarımızı çok güzel bir şekilde temin ediyoruz. Bu bir fırsattır o yüzden sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum."
DHA
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