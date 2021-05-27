Genç kadın kök hücre bağışıyla 2 bebeğe 'hayat' verdi

Kocaeli'de kök hücre bağışlayarak ikinci defa nakil bekleyen bir bebeğe umut olan Buket Demirkol, bir bebeğin daha hayata tutunmasına katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Kök hücre bağışlayarak 2018 yılında nakil bekleyen bir bebeğin hayatını kurtaran Demirkol, genlerinin ikinci defa kök hücreyle tedavi edilmeyi bekleyen bir bebekle eşleşmesi üzerine Çayırova'daki özel bir hastanede kök hücre bağışı gerçekleştirdi.

İzmit'te yaşayan 32 yaşındaki Buket Demirkol, AA muhabirine, 2016'da kök hücre bağışçısı olarak sisteme kaydolduğunu ve 2018'de ilk naklin gerçekleştiğini, şimdi de ikinci nakli gerçekleştireceklerini söyledi.

İkinci naklin kendisi için çok sürpriz olduğunu belirten Demirkol, "İlki bebekti, bu da bebek. Sadece bebek olduklarını biliyorum, tanımıyorum. İlk 2 yıl görüşemiyoruz zaten. Görüşemediğimiz için de daha tanışmak nasip olmadı. İnşallah tanışmayı bekliyoruz." diye konuştu.

Demirkol, kök hücre bağışçısı olmaya nasıl karar verdiğini şöyle anlattı:

"Yeni doğum yapmıştım, o dönemde de bir bebeğe ilik aranıyordu. Çok fazla haberlere çıkmıştı. Yoldan geçerken Kızılayı görünce ilk işim oraya girmek oldu. İyi ki yapmışım şimdi 2 bebeğe can oldum, hayat oldum. Şu anda da onlara hayat verebiliyor olmak en mutlu olduğum şey. Umarım beni izleyen herkes gidip sadece 3 tüp kanla birçok kişinin hayatını kurtarmak için bir başlangıç yapabilir."

"Beni çok mutlu ve huzurlu hissettiriyor"

İkinci defa eşleşme ve nakil işleminin gerçekleşmesinin çok fazla olmadığını aktaran Demirkol, "Ya hastada bir rahatsızlık olmuş ya da nakili verecek kişide bir sıkıntı olduğu için çok gerçekleştirilememiş. Biz gerçekleştirdik, çok şükür çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Demirkol, nakil işlemleri sırasında herhangi bir ağrı, sızı veya zorluk çekmediğini, ailesinden bir itirazla karşılaşmadığını tam tersine bu kararıyla ilgili çok destek gördüğünü kaydetti.

Kök hücre naklinin korkulacak kadar zor bir işlem olmadığına dikkati çeken Demirkol, "Bence her insanın bir hayata tutunması için yapması gereken şeylerden biri. Verdiğim kanla beraber hayata tutunacak bebek için çok mutluyum. Hayatta yaşadığım en güzel duygulardan biri. Beni çok mutlu ve huzurlu hissettiriyor. Doktor olmadan hayat kurtarabildiğim için çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Buket Demirkol'un eşi Şenol Demirkol da verilecek üç tüp kanla birçok insanın hayatının değişebileceğini, insanlara umut olmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

Türk Kızılay'da kök hücre kazanım uzmanı olarak görev yapan Adem Budayoğlu da 7 Kasım 2013'te Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay iş birliğiyle TÜRKÖK projesine imza atıldığını anımsattı.

Projenin Türkiye'de ve dünyada kök hücre nakli bekleyen hastaların tedavi olabilmelerini sağlamak amacıyla hayata geçtiğine dikkati çeken Budayoğlu, Kızılay olarak bağışçı kazanımı sağladıklarını ve Türkiye'de 13 bağışçı merkezlerinin bulunduğunu ifade etti.

Budayoğlu, bağışçılarının doku bilgilerinin ID numarasıyla sisteme kaydedildiğini dile getirerek, "Sağlık Bakanlığının Kemik İliği Veri Tabanı'nda yapılan tarama sonucunda eğer bir hasta ve bağışçımız arasında doku uyumu gerçekleşirse bağışçımızla tekrar iletişime geçip nakil sürecini başlatıyoruz." bilgisini verdi.

Budayoğlu, TÜRKÖK Kemik İliği Bankası'nda kayıtlı olan bağışçı sayısının 770 bin civarında olduğunu, bunlardan 10 bin 700 eşleşme gerçekleştiğini, uyum sağlayan bağışçılar arasından 2 bin 900 kişiden kök hücre toplanıp hastaya nakil işleminin gerçekleştiğini anlattı.