1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Genç kadın kök hücre bağışıyla 2 bebeğe 'hayat' verdi

Kocaeli'de yaşayan ve 2018'de kök hücre bağışlayarak nakil bekleyen bir bebeğin hayatını kurtaran Buket Demirkol, 3 yıl sonra başka bir bebeğe daha umut olmanın sevincini yaşıyor.
 27 Mayıs 2021 20:24
+Aa- Yazdır
Genç kadın kök hücre bağışıyla 2 bebeğe 'hayat' verdi

Kocaeli'de kök hücre bağışlayarak ikinci defa nakil bekleyen bir bebeğe umut olan Buket Demirkol, bir bebeğin daha hayata tutunmasına katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Kök hücre bağışlayarak 2018 yılında nakil bekleyen bir bebeğin hayatını kurtaran Demirkol, genlerinin ikinci defa kök hücreyle tedavi edilmeyi bekleyen bir bebekle eşleşmesi üzerine Çayırova'daki özel bir hastanede kök hücre bağışı gerçekleştirdi.

İzmit'te yaşayan 32 yaşındaki Buket Demirkol, AA muhabirine, 2016'da kök hücre bağışçısı olarak sisteme kaydolduğunu ve 2018'de ilk naklin gerçekleştiğini, şimdi de ikinci nakli gerçekleştireceklerini söyledi.

İkinci naklin kendisi için çok sürpriz olduğunu belirten Demirkol, "İlki bebekti, bu da bebek. Sadece bebek olduklarını biliyorum, tanımıyorum. İlk 2 yıl görüşemiyoruz zaten. Görüşemediğimiz için de daha tanışmak nasip olmadı. İnşallah tanışmayı bekliyoruz." diye konuştu.

Demirkol, kök hücre bağışçısı olmaya nasıl karar verdiğini şöyle anlattı:

"Yeni doğum yapmıştım, o dönemde de bir bebeğe ilik aranıyordu. Çok fazla haberlere çıkmıştı. Yoldan geçerken Kızılayı görünce ilk işim oraya girmek oldu. İyi ki yapmışım şimdi 2 bebeğe can oldum, hayat oldum. Şu anda da onlara hayat verebiliyor olmak en mutlu olduğum şey. Umarım beni izleyen herkes gidip sadece 3 tüp kanla birçok kişinin hayatını kurtarmak için bir başlangıç yapabilir."

"Beni çok mutlu ve huzurlu hissettiriyor"

İkinci defa eşleşme ve nakil işleminin gerçekleşmesinin çok fazla olmadığını aktaran Demirkol, "Ya hastada bir rahatsızlık olmuş ya da nakili verecek kişide bir sıkıntı olduğu için çok gerçekleştirilememiş. Biz gerçekleştirdik, çok şükür çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Demirkol, nakil işlemleri sırasında herhangi bir ağrı, sızı veya zorluk çekmediğini, ailesinden bir itirazla karşılaşmadığını tam tersine bu kararıyla ilgili çok destek gördüğünü kaydetti.

Kök hücre naklinin korkulacak kadar zor bir işlem olmadığına dikkati çeken Demirkol, "Bence her insanın bir hayata tutunması için yapması gereken şeylerden biri. Verdiğim kanla beraber hayata tutunacak bebek için çok mutluyum. Hayatta yaşadığım en güzel duygulardan biri. Beni çok mutlu ve huzurlu hissettiriyor. Doktor olmadan hayat kurtarabildiğim için çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Buket Demirkol'un eşi Şenol Demirkol da verilecek üç tüp kanla birçok insanın hayatının değişebileceğini, insanlara umut olmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

Türk Kızılay'da kök hücre kazanım uzmanı olarak görev yapan Adem Budayoğlu da 7 Kasım 2013'te Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay iş birliğiyle TÜRKÖK projesine imza atıldığını anımsattı.

Projenin Türkiye'de ve dünyada kök hücre nakli bekleyen hastaların tedavi olabilmelerini sağlamak amacıyla hayata geçtiğine dikkati çeken Budayoğlu, Kızılay olarak bağışçı kazanımı sağladıklarını ve Türkiye'de 13 bağışçı merkezlerinin bulunduğunu ifade etti.

Budayoğlu, bağışçılarının doku bilgilerinin ID numarasıyla sisteme kaydedildiğini dile getirerek, "Sağlık Bakanlığının Kemik İliği Veri Tabanı'nda yapılan tarama sonucunda eğer bir hasta ve bağışçımız arasında doku uyumu gerçekleşirse bağışçımızla tekrar iletişime geçip nakil sürecini başlatıyoruz." bilgisini verdi.

Budayoğlu, TÜRKÖK Kemik İliği Bankası'nda kayıtlı olan bağışçı sayısının 770 bin civarında olduğunu, bunlardan 10 bin 700 eşleşme gerçekleştiğini, uyum sağlayan bağışçılar arasından 2 bin 900 kişiden kök hücre toplanıp hastaya nakil işleminin gerçekleştiğini anlattı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüsü atlatanlar için çok çarpıcı uyarı
27 Mayıs 2021 21:40		 Dünyanın küresel sıcaklık artışı sınırına ulaşma riski artıyor
27 Mayıs 2021 20:36
'Kovid-19 karaciğere tutulduğunda ölüm oranı 3 kat artıyor'
27 Mayıs 2021 20:03		 Doç. Dr. Altıntaş: Aşı oldum diyerek maskeyi çıkarmayın
27 Mayıs 2021 19:20
İsviçreli turist 7 bin kilometre pedal çevirip Hakkari'ye ulaştı
27 Mayıs 2021 19:14		 HDP kepenkleri kapattı, aileler tüm zorluklara rağmen eylemlerinden vazgeçmedi
27 Mayıs 2021 16:50
MSB: Ay da tutulsa Süper Ay da olsa onlar hep orada
27 Mayıs 2021 15:07		 LGS'ye 10 gün kala adaylara öneriler
27 Mayıs 2021 13:46
Yerli aşı gönüllülerde yüzde 100 antikor oluşturdu
27 Mayıs 2021 12:53		 1 Haziran'dan sonra maske zorunluluğu kalkacak mı?
27 Mayıs 2021 12:36
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:43 - 37 internet sitesine erişimin engellenmesi kararı21:40 - Koronavirüsü atlatanlar için çok çarpıcı uyarı21:31 - FETÖ'den gözaltına alınan 6 şüpheli itirafçı oldu21:16 - Bakanlık, 'kolları sıvıyoruz' sloganıyla kampanya başlatıyor21:12 - Hükümlülerin ziyaret süresi 1 saatten 1,5 saate çıkarılıyor20:59 - Beşiktaş, Abdullah Avcı'ya 17 milyon TL tazminat ödeyecek
20:57 - Galata Kulesi'nden düşen 20 yaşındaki kadın hayatını kaybetti20:55 - Dışişleri'nden Berlin'de FETÖ'nün dahil edildiği projeye tepki20:36 - Bankacılık sektörünün mevduatı arttı20:36 - Dünyanın küresel sıcaklık artışı sınırına ulaşma riski artıyor20:34 - Türkiye'den 32 ülkeye elektrik motoru ihracatı20:25 - 40 gözeli Tomara Şelalesi'nde 200 bin ziyaretçi hedefleniyor
20:24 - Genç kadın kök hücre bağışıyla 2 bebeğe 'hayat' verdi20:18 - 'ULAQ', hedefi başarıyla vurdu20:03 - 'Kovid-19 karaciğere tutulduğunda ölüm oranı 3 kat artıyor'19:52 - Son 24 saatte 140 bin doz aşı uygulandı19:31 - Vaka sayısı düne göre azaldı
19:22 - Ankara Şehir Hastanesi'nde, Biontech aşısında sıfır ziyan
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Soylu'ya silahla destek veren öğretmene inceleme
KPSS 2021/6 tercih kılavuzu yayımlandı. Ticaret Bakanlığı büro personeli alacak
Sedat Peker'in yakalama kararındaki o ibarenin nedeni belli oldu
Çalışma Bakanlığına 'Bakan Yardımcısı' atandı
Bakan Dönmez yeni petrol kuyularının yerini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ismi HSK üyeliğine atadı
Sağlık Bakanı: Öncelikli bir grubu daha aşılamaya başlıyoruz
Erdoğan: 3 yeni kuyuda petrol keşfettik
Ahmet Hakan'dan Soylu analizi: Ekranda yönetilmesi zor
Vaka sayısı düne göre azaldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dönüşüm muhteşem olacak 1
333.konuyu açmak 2
Astrazeneca 1
sözlüğe küsmek olmaz 5
trip atan kadın 2
anamurda deniz suyu sıcaklığı 1
true size map 1
sağlıkçılara uygulanan şiddet 1
aha kapı aha da sapı 4
almanyadan gelen akraba 2
SON İLANLAR
Sivas Gürün KHGB Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Baysan Eğitim Kurumları 1 İşçi Alacak
İstanbul İsper 1 İşçi Alacak
İstanbul İsper Engelli 1 İşçi Alacak
Ticaret Bakanlığı 250 sözleşmeli büro personeli alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 20 İşçi Alacak
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Geçici 80 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam