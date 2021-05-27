1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

40 gözeli Tomara Şelalesi'nde 200 bin ziyaretçi hedefleniyor

Doğu Karadeniz'in gözde turizm mekanlarından biri olan ve 40 noktadan doğarak 15 metre yükseklikten su yatağına dökülen şelale, yazın gelmesiyle yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor
 27 Mayıs 2021 20:25
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Doğu Karadeniz'de 40 ayrı gözeden doğarak oluşan Tomara Şelalesi, normalleşmeyle birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Seydibaba köyünde, 40 noktadan doğan suyun 15 metre yükseklikten akarak birleşmesiyle oluşmasından dolayı yörede "kırk gözeler" olarak adlandırılan Tomara Şelalesi, Gümüşhane il merkezine 130, ilçe merkezine ise 14 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

2001 yılında tabiat parkı ilan edilen bölgedeki şelalede, doğal güzelliği seyretmek isteyen ziyaretçiler için cam seyir terası da bulunuyor.

Tomara Şelalesi Tabiat Parkı'nda, ziyaretçiler için piknik ve restoran hizmeti de sunuluyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle eskiye oranla ziyaretçi sayısında büyük düşüş yaşanan Tomara Şelalesi Tabiat Parkı'nda normalleşme sonrası sıcak havanın da etkisiyle ziyaretçi yoğunluğu bekleniyor.

Tabiat parkında 1 Haziran sonrası için tedbirler alınarak sezon hazırlıkları tamamlandı.

- "Ciddi anlamda ulusal tur rezervasyonları almaya başladık"

Tomara Şelalesi Tabiat Parkı İşletmecisi Baki Kara, AA muhabirine, her yıl 14 Nisan'da Tomara Şelalesi'nde turizm sezonunun başladığını söyledi.

Şelalenin eşsiz güzelliği ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini belirten Kara, kontrollü normalleşme döneminde şelaleyi ziyaret eden az sayıda ziyaretçinin bölge illerinden geldiğini anlattı.

Kara, akan su sesinin adeta terapi etkisi yaptığını, misafirlerin ayaklarını buz gibi suya sokarak rahatlamayı tercih ettiklerini kaydetti.

Tomara Şelalesi'nin konum itibariyle Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kesiştiği bir noktada yer aldığına dikkati çeken Kara, şunları söyledi:

"Pandemiden önce sezon sonu itibarıyla yıllık ziyaretçi sayımız 200 bin civarındaydı. Salgının etkisiyle ziyaretçi sayımız geçen yıl üçte bire düştü. Kısmi normalleşmeyle hizmet verdik ama arzu ettiğimiz ziyaretçi sayısına ulaşamadık. Bu yıl için beklentimiz büyük. 2019'da yakaladığımız 200 bin ziyaretçi sayısına 1 Haziran sonrası beklenen normalleşmeyle yeniden ulaşmak istiyoruz. Tur firmalarımız gelmeye başladı. Ciddi anlamda ulusal tur rezervasyonları almaya başladık. Normalleşme ile beklentimiz bu yıl 200 bin ziyaretçinin üstüne çıkmak. Çok sayıda ziyaretçiyi tedbirlerle alanımızda misafir etmeyi hedefliyoruz."

- "İnşallah salgın sonrası burası yeniden insanlarla dolacak"

Tomara Şelalesi'ne görmeye gelen Hüseyin Mercan da İstanbul'da yaşadığını ancak geçen yıldan bu yana memleketi Şiran'da kalarak zamanını burada geçirdiğini belirtti.

Tomara Şelalesi'nin ciddi manada ziyaretçi alan bir turizm alanı olduğunu aktaran Mercan, "İnsan burada huzur buluyor. Suyun olduğu yerde bereket var. Ülkenin bir çok noktasından çok sayıda ziyaretçi geliyor. Şu an kalabalık değil. İnşallah salgın sonrası burası yeniden insanlarla dolacak." ifadelerini kullandı.

Hollanda'da yaşayan ve eşiyle ilk defa Tomara Şelalesi'ne gelen 61 yaşındaki Sedat Soyan da Kapadokya'ya giderken uğradığı şelalenin güzelliğinden etkilendiğini dile getirdi.

Zorlu bir süreci geride bırakmak için doğada gezinmenin kendileri için çok iyi olduğunu ifade eden Soyan, "İnşallah bu kısıtlamalar kalkar, hayat normale döner ve insanlar rahatlar. Memlekete turist lazım." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Diyarbakır'daki gizemli mağara, definecilerin talanına uğradı
27 Mayıs 2021 19:15		 Akılalmaz olay! Karnında makasla 2 ay gezdi
27 Mayıs 2021 18:05
Kütahya'da hortum cep telefonuyla görüntülendi
27 Mayıs 2021 17:33		 Meteorolojiden üç il için kuvvetli yağış uyarısı
27 Mayıs 2021 16:43
Samsun'da ikna sonucu 8 bin kişiye aşı yapıldı
27 Mayıs 2021 14:00		 Aşı ve tam kısıtlama etkisini gösterdi, yoğun bakımlar boşalıyor
27 Mayıs 2021 13:34
Tasarladığı teknenin peşin ödenen ücretiyle imalathane kurdu, siparişlere yetişemiyor
27 Mayıs 2021 13:28		 'Dünyanın nazar boncuğu' eski günlerine dönecek
26 Mayıs 2021 23:10
Kazdağları doğasıyla her mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor
26 Mayıs 2021 22:05		 Şırnak Üniversitesi'nde müzik festivali düzenlendi
26 Mayıs 2021 21:17
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:43 - 37 internet sitesine erişimin engellenmesi kararı21:40 - Koronavirüsü atlatanlar için çok çarpıcı uyarı21:31 - FETÖ'den gözaltına alınan 6 şüpheli itirafçı oldu21:16 - Bakanlık, 'kolları sıvıyoruz' sloganıyla kampanya başlatıyor21:12 - Hükümlülerin ziyaret süresi 1 saatten 1,5 saate çıkarılıyor20:59 - Beşiktaş, Abdullah Avcı'ya 17 milyon TL tazminat ödeyecek
20:57 - Galata Kulesi'nden düşen 20 yaşındaki kadın hayatını kaybetti20:55 - Dışişleri'nden Berlin'de FETÖ'nün dahil edildiği projeye tepki20:36 - Bankacılık sektörünün mevduatı arttı20:36 - Dünyanın küresel sıcaklık artışı sınırına ulaşma riski artıyor20:34 - Türkiye'den 32 ülkeye elektrik motoru ihracatı20:25 - 40 gözeli Tomara Şelalesi'nde 200 bin ziyaretçi hedefleniyor
20:24 - Genç kadın kök hücre bağışıyla 2 bebeğe 'hayat' verdi20:18 - 'ULAQ', hedefi başarıyla vurdu20:03 - 'Kovid-19 karaciğere tutulduğunda ölüm oranı 3 kat artıyor'19:52 - Son 24 saatte 140 bin doz aşı uygulandı19:31 - Vaka sayısı düne göre azaldı
19:22 - Ankara Şehir Hastanesi'nde, Biontech aşısında sıfır ziyan
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Soylu'ya silahla destek veren öğretmene inceleme
KPSS 2021/6 tercih kılavuzu yayımlandı. Ticaret Bakanlığı büro personeli alacak
Sedat Peker'in yakalama kararındaki o ibarenin nedeni belli oldu
Çalışma Bakanlığına 'Bakan Yardımcısı' atandı
Bakan Dönmez yeni petrol kuyularının yerini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ismi HSK üyeliğine atadı
Sağlık Bakanı: Öncelikli bir grubu daha aşılamaya başlıyoruz
Erdoğan: 3 yeni kuyuda petrol keşfettik
Ahmet Hakan'dan Soylu analizi: Ekranda yönetilmesi zor
Vaka sayısı düne göre azaldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
piyotr aleksandroviç kropotkin 1
eyiste viyadüğü 1
rererö malikanesi buyrun 1
kireç çözücüye karbonat dökmek 1
tıngırdamak 1
balkonun lambasını açık unutup izine çıkmak 2
skavut 4
trip atan kadın 2
zoru sevmek 1
1 haziran'da artık pek kısıtlamanın kalmaması 1
SON İLANLAR
Sivas Gürün KHGB Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Baysan Eğitim Kurumları 1 İşçi Alacak
İstanbul İsper 1 İşçi Alacak
İstanbul İsper Engelli 1 İşçi Alacak
Ticaret Bakanlığı 250 sözleşmeli büro personeli alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 20 İşçi Alacak
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Geçici 80 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam