1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'den 32 ülkeye elektrik motoru ihracatı

Türkiye'nin önde gelen elektrik motoru üreticisi WAT Motor Sanayi ve Ticaret AŞ, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tedarik zincirlerinde aksamaların yaşandığı bir dönemde birçok ülkeden gelen taleplere yanıt veriyor.
 27 Mayıs 2021 20:34
+Aa- Yazdır
Türkiye'den 32 ülkeye elektrik motoru ihracatı

WAT Motor Sanayi ve Ticaret AŞ Ürün ve Projeler Lideri Barış Tuğrul Ertuğrul, AA muhabirine, şirketin 1965'te kurulduğunu ve Türkiye'nin sanayileşme yolunda ilk büyük ortak girişimlerinden biri olduğunu söyledi. Ertuğrul, şirketin halen Koç Grubu bünyesinde beyaz eşya motorları ve endüstriyel motorlar ürettiğini, teknolojik dönüşüme uygun çözümler geliştirdiğini ifade etti.

Beyaz eşyalara yönelik olarak çamaşır, bulaşık, çamaşır kurutma makineleri ve bunların tahliye pompalarına ilişkin ürünlerin tasarım ve üretimini yaptıklarını anlatan Ertuğrul, bunun için birçok motor tipi ve teknoloji sunduklarını, en güncel ve konfor seviyesi yüksek mıknatıslı motorların ise ağırlıklı ürün grubunu oluşturduğunu dile getirdi.

Şirketin yaklaşık 15,6 milyon adet motor üretim kapasitesine sahip olduğunu belirten Ertuğrul, "Beyaz eşya motorları anlamında Avrupa'daki en büyük üreticilerden biriyiz. Avrupa bölgesinde Uzak Doğu'nun maliyet rekabeti ve ölçek ekonomisinin yakalanamaması nedeniyle çok üretici kalmadı." dedi.

Ertuğrul, endüstriyel alanda da pompa sistemleri, makine imalat sektöründeki makineler, konveyörler, üretim teçhizatları, hava kompresörleri, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri gibi birçok üründe ürettikleri motorların kullanıldığını bildirdi.

Denizcilik sektöründe kullanılan yüksek nemli, korozif ortamlarda yüksek performansla çalışan marine motorlarla bir ürün ailesi oluşturdukları bilgisini veren Ertuğrul, ithalatın yoğun olduğu bu alanda yerli alternatifler oluşturduklarını aktardı.

Ertuğrul, benzer şekilde tünellerde kullanılan fanlara takılan, yangın anında içerideki sıcak hava ve dumanı tahliye etmeye yarayan, yaklaşık 300-400 santigrat sıcaklıklarda 2 saat çalışması beklenen duman tahliye motorlarını da ürünleri arasına kattıklarını söyledi.

Almanya, Çin ve ABD'ye motor ihracatı

Standartlarda tanımlanmış en yüksek enerji verimliliğine sahip motorlar üretip müşterilere ulaştırdıklarını vurgulayan Ertuğrul, tecrübe, teknik altyapı ve uyguladıkları sistemlerle ürettikleri ürünlerden özellikle endüstriyel motorların yurt dışında yüksek talep gördüğünü anlattı.

Ertuğrul, şunları kaydetti:

"Üretimimizin yüzde 70'ini doğrudan ihraç ediyoruz. Bu anlamda sektörün değişmez ihracat lideriyiz. Yurt içi piyasada ağırlıklı olarak makine imalat ve pompa sektörleriyle yakın çalışıyoruz. Ülkemiz için büyük öneme sahip makine imalat sektörünün yaklaşık 18 milyar dolarlık bir ihracatı var. Bu sektörde yine ihracat ağırlıklı çalışan kuruluşların çözüm ortağıyız. Ürettiğimiz motorların güçleri, 120 vattan başlayıp 200 kilovata kadar çıkabiliyor. İhracat tarafında ülkemiz için bir güç oluşturuyoruz. Motorlarımızı 32 ülkeye doğrudan ihraç ediyoruz. Ağırlıklı ihracat noktamız Avrupa Birliği (AB) ülkeleri. İhracatımızın yüzde 65'ini AB ülkelerine yapıyoruz. Burada da ağırlıklı olarak makine sanayisinin önde olduğu Almanya'ya ihracat gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında Orta Doğu'da çok büyüyen, potansiyel vaat eden bir pazarımız var. Bu sektörde Türkiye'den Çin'e ihracat yapabilen çok nadir firmalardan biriyiz. Bu da sahip olduğumuz sertifika ve belgelerle mümkün oluyor. Benzer şekilde Türkiye'den ABD'ye ihracat yapan çok nadir firmalardan biriyiz. Bu da ABD Enerji Bakanlığından sahip olduğumuz sertifikayla mümkün olabiliyor."

Üretim fabrika kapasitesinin üzerine çıktı

Barış Tuğrul Ertuğrul, Kovid-19 salgınının yarattığı etkinin ardından tedarik zincirinin merkezinde yer alan Çin'in özellikle Avrupa gibi gelişmiş pazarlarda çok büyük güven kaybına uğradığını söyledi.

Tedarik zincirlerinin temelini Çin'e dayandıran firmaların bu süreçte büyük sıkıntılar yaşadığına işaret eden Ertuğrul, Çin'den stoklu çalışmanın gelişmiş pazarlarda operasyonel ve mali anlamda stres yarattığını dile getirdi. Ertuğrul, Çin'de salgının etkilerinin ortadan kalkmaya başlamasıyla birlikte de iç pazara öncelik veren uygulamalar nedeniyle firmaların gerekli yanıtları alamadıklarını belirtti.

Tüm bu gelişmelerin ihracattaki güçlerini artırmak için bir fırsat oluşturduğunu vurgulayan Ertuğrul, "Avrupa bölgesine olan yakınlığımız ve ihracattaki çok olumlu referanslarımız nedeniyle çok yoğun proje, ürün üretim talebi alıyoruz. 2021 yılında fabrikamızı kapasitesinin üzerinde çalıştırıyoruz. Siparişlerimiz avro bazında yüzde 17 arttı. Fabrikamızdan her 2 saniyede 1 motor çıkıyor." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
27 Mayıs 2021 20:36		 Kuraklık nedeniyle tahıl ve sebzede üretim azalacaak, meyvede artacak
27 Mayıs 2021 11:20
Kuraklık desteği yolda
27 Mayıs 2021 07:06		 Bu proje Konya-Alanya arasını 2 saat 15 dakikaya indirecek
26 Mayıs 2021 23:53
Altcoinler yükseliş eğiliminde
26 Mayıs 2021 23:19		 Çin'e gidecek 2 ihracat treni Kars'a ulaştı
26 Mayıs 2021 21:46
Konutlarda doğal gaz tüketimi 2020'de yaklaşık yüzde 7 arttı
26 Mayıs 2021 11:22		 Enerji sektörü için 'tek elden yönetim' önerisi
26 Mayıs 2021 08:16
Kripto ile kara para aklanıyor: Her türlü illegal faaliyet fonlanıyor
26 Mayıs 2021 06:15		 Rus turistlerin yüzde 60'tan fazlası Türkiye tatilini iptal etmedi
25 Mayıs 2021 19:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:43 - 37 internet sitesine erişimin engellenmesi kararı21:40 - Koronavirüsü atlatanlar için çok çarpıcı uyarı21:31 - FETÖ'den gözaltına alınan 6 şüpheli itirafçı oldu21:16 - Bakanlık, 'kolları sıvıyoruz' sloganıyla kampanya başlatıyor21:12 - Hükümlülerin ziyaret süresi 1 saatten 1,5 saate çıkarılıyor20:59 - Beşiktaş, Abdullah Avcı'ya 17 milyon TL tazminat ödeyecek
20:57 - Galata Kulesi'nden düşen 20 yaşındaki kadın hayatını kaybetti20:55 - Dışişleri'nden Berlin'de FETÖ'nün dahil edildiği projeye tepki20:36 - Bankacılık sektörünün mevduatı arttı20:36 - Dünyanın küresel sıcaklık artışı sınırına ulaşma riski artıyor20:34 - Türkiye'den 32 ülkeye elektrik motoru ihracatı20:25 - 40 gözeli Tomara Şelalesi'nde 200 bin ziyaretçi hedefleniyor
20:24 - Genç kadın kök hücre bağışıyla 2 bebeğe 'hayat' verdi20:18 - 'ULAQ', hedefi başarıyla vurdu20:03 - 'Kovid-19 karaciğere tutulduğunda ölüm oranı 3 kat artıyor'19:52 - Son 24 saatte 140 bin doz aşı uygulandı19:31 - Vaka sayısı düne göre azaldı
19:22 - Ankara Şehir Hastanesi'nde, Biontech aşısında sıfır ziyan
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Soylu'ya silahla destek veren öğretmene inceleme
KPSS 2021/6 tercih kılavuzu yayımlandı. Ticaret Bakanlığı büro personeli alacak
Sedat Peker'in yakalama kararındaki o ibarenin nedeni belli oldu
Çalışma Bakanlığına 'Bakan Yardımcısı' atandı
Bakan Dönmez yeni petrol kuyularının yerini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ismi HSK üyeliğine atadı
Sağlık Bakanı: Öncelikli bir grubu daha aşılamaya başlıyoruz
Erdoğan: 3 yeni kuyuda petrol keşfettik
Ahmet Hakan'dan Soylu analizi: Ekranda yönetilmesi zor
Vaka sayısı düne göre azaldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
almanyadan gelen akraba 2
piyotr aleksandroviç kropotkin 1
zoru sevmek 1
kargo kutuları 1
BionTech 3
Haziran 2021 2
herkes tarafından sevilme merakı 2
ninon 1
elma çağlası 1
yaşlı amcalar gibi 1
SON İLANLAR
Sivas Gürün KHGB Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Baysan Eğitim Kurumları 1 İşçi Alacak
İstanbul İsper 1 İşçi Alacak
İstanbul İsper Engelli 1 İşçi Alacak
Ticaret Bakanlığı 250 sözleşmeli büro personeli alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 20 İşçi Alacak
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Geçici 80 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam