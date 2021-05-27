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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 21 Mayıs haftasında 40,4 milyar lira artarak 3 trilyon 881,3 milyar liraya yükseldi.
 27 Mayıs 2021 20:36
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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 21 Mayıs ile biten haftada 40 milyar 405 milyon 308 bin lira artarak 3 trilyon 840 milyar 930 milyon 857 bin liradan, 3 trilyon 881 milyar 336 milyon 165 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,91 artışla 1 trilyon 669 milyar 23 milyon 593 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 1,19 yükselişle 2 trilyon 72 milyar 562 milyon 446 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 255 milyar 752 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 227 milyar 683 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 21 Mayıs haftasında 937 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı azaldı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,41 artarak 654 milyar 474 milyon 917 bin lira oldu.

Aynı dönemde, taksitli ticari krediler yüzde 0,26 azalışla 564 milyar 488 milyon 222 bin liraya gerilerken, kredi kartları bakiyesi yüzde 0,56 yükselişle 209 milyar 990 milyon 143 bin liraya yükseldi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 250 milyar 226 milyon 882 bin lirası konut, 9 milyar 621 milyon 94 bin lirası taşıt ve 394 milyar 626 milyon 941 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 21 Mayıs ile biten haftada 12 milyar 211 milyon 538 bin lira artarak 3 trilyon 677 milyar 972 milyon 212 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,44 artış gösterdi.

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 796 milyar oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi de geçen hafta 10 milyar 906 milyon lira artarak 3 trilyon 795 milyar 969 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 21 Mayıs itibarıyla 10 milyar 906 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 785 milyar 62 milyon liradan 3 trilyon 795 milyar 969 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 34 milyar 935 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,9 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 773 milyar 632 milyon lira oldu.

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 21 Mayıs itibarıyla 2 milyar 498 milyon lira artarak 690 milyar 730 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 274 milyar 538 milyon lirası konut, 13 milyar 862 milyon lirası taşıt ve 402 milyar 330 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 459 milyon lira azalarak 604 milyar 188 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,5 artarak 148 milyar 358 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 59 milyar 33 milyon lirası taksitli, 89 milyar 324 milyon lirası taksitsiz oldu.
Anadolu Ajansı
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