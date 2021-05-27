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Dünyanın küresel sıcaklık artışı sınırına ulaşma riski artıyor

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), küresel sıcaklık artışının Paris İklim Anlaşması ile belirlenen 1,5 santigrat derece sınırına gelecek 5 yıl içinde ulaşma ihtimalinin arttığını bildirdi.
 27 Mayıs 2021 20:36
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Dünyanın küresel sıcaklık artışı sınırına ulaşma riski artıyor

BBC'nin haberine göre, WMO tarafından yayımlanan rapor, 2025 yılına kadar en az bir yılın sanayileşme öncesi döneme göre 1,5 santigrat derece daha sıcak olma ihtimalinin yüzde 40 olduğunu ortaya koydu.

Raporda, gelecek 5 yılda en sıcak yıl rekorunun kırılma ihtimalinin ise yüzde 90 olduğu ifade edildi.

İngiltere Meteoroloji Ofisi ve iklim araştırmacıları tarafından ABD ve Çin dahil olmak üzere 10 ülke üzerinden yapılan modellemeye dayandırılan rapor, küresel sıcaklık artışının tehlikeli boyutlara ulaştığını gösterdi.

İngiltere Meteoroloji Ofisinde görevli bilim adamı Leon Hermanson, küresel ısınmayla mücadelede, "Şu an ihtiyaç duyduğumuz güçlü bir eylem için zaman tükeniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Raporda, gelecek 5 yıl içinde beklenen sıcaklık artışının Paris İklim Anlaşması ile belirlenen 1,5 santigrat derece sınırının kalıcı olarak aşıldığını göstermediğini ancak küresel ısınmayla mücadelede önemli bir kilometre taşı olacağı da kaydedildi.

Paris Anlaşması olarak anılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, küresel ortalama sıcaklık artışını yüzyıl sonuna kadar sanayi öncesi döneme kıyasla en fazla 2 santigrat derece fazla tutmayı, ideal olarak da 1,5 derecede sınırlamayı amaçlıyor.
Anadolu Ajansı
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