Dışişleri'nden Berlin'de FETÖ'nün dahil edildiği projeye tepki
|27 Mayıs 2021 20:55
|+Aa- Yazdır
Dışişleri Bakanlığı, Berlin'de FETÖ terör örgütünün de dahil edildiği 'House of One' projesi hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye'nin ve Almanya'daki Türk ve Müslüman toplumunun bütün itirazlarına rağmen FETÖ terör örgütünün dahil edildiği projenin, üç dini bir araya getirmeye değil, ancak ayrıştırmaya ve bir terör örgütünün meşrulaştırılmasına ve desteklenmesine hizmet edeceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"İslam dinini kendi karanlık gündemi doğrultusunda tahrip ve istismar eden ve sayıca da Almanya'daki Müslümanları hiçbir şekilde temsile haiz olmayan FETÖ terör örgütü dahil oldukça bu ibadet evinin Almanya'daki Türk ve Müslümanlar için bir değeri ve anlamı olmayacaktır. Temennimiz, yapılan bu vahim yanlıştan fazla zaman geçirilmeden dönülmesi ve projede Alman kamuoyunda da şaibeli ve şüpheli faaliyetleri dolayısıyla gerçek yüzü giderek daha iyi anlaşılmakta olan söz konusu örgütün yerine Müslümanların hakiki temsilcilerine yer verilmesinin sağlanmasıdır. Esasen Almanya'daki Türk ve Müslüman toplumunun temel beklentisi de bu yöndedir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Vaka sayısı düne göre azaldı
27 Mayıs 2021 19:31
|Kılıçdaroğlu: Millet İttifakı olarak parlamenter sistemden yanayız
27 Mayıs 2021 18:20
|Bakan Soylu: Ekşi yemedim karnım ağrımıyor
27 Mayıs 2021 18:14
|'Cezaevlerinde 50 kişi koronadan vefat etti'
27 Mayıs 2021 17:56
|Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın muazzez varlığını samimiyetle koruyacağız
27 Mayıs 2021 17:28
|Erdoğan'dan Kaftancıoğlu'na 500 bin TL'lik dava
27 Mayıs 2021 17:06
|İzmir Büyükşehir Belediyesi PKK sempatizanı konuşmacı olarak davet etti
27 Mayıs 2021 16:41
|KADES uygulamasını indiren kişi sayısı yüzde 317 arttı
27 Mayıs 2021 16:36
|Tevfik Göksu: Bir yıldır İBB toplu taşımayla ilgili bir hamle yapmıyor
27 Mayıs 2021 16:04
|Bakan Ersoy: PCR testi konusunu pazartesi netleştireceğiz
27 Mayıs 2021 15:15