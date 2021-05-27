1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Beşiktaş, Abdullah Avcı'ya 17 milyon TL tazminat ödeyecek

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü'nün eski teknik direktörü Abdullah Avcı'ya 17 milyon 130 bin TL fesih tazminatı ödemesine karar verdi. Kurul ayrıca Beşiktaş, Galatasaray ve Göztepe kulüplerine verilen para cezalarını da onadı.
 27 Mayıs 2021 20:59
+Aa- Yazdır
Beşiktaş, Abdullah Avcı'ya 17 milyon TL tazminat ödeyecek

Tahkim Kurulu tarafından bugün yapılan toplantıda alınan kararlar şöyle:

"1. E.2021/134 - K.2021/182

Serkan Akal'ın Merkez Hakem Kurulu'nun 16.03.2021 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma talebinin reddine,

- Ayrıntısı gerekçeli kararda izah edilmek üzere başvurunun kabulüne; talep hakkında karar verilmek üzere dosyanın, Merkez Hakem Kurulu'na gönderilmesine, oybirliği ile,

2. E.2021/159 - K.2021/183

Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin teknik adam Abdullah Mucip Avcı ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 06.02.2021 tarih ve E.2020/363- K.2021/37 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- UÇK kararının fesih tazminatı tutarı yönünden karşı oy yazısında belirtilen 210.000 TL'nin mahsup edilmesi neticesinde; 17.130.000 TL olarak düzeltilerek onanmasına,

- Davalının diğer itirazlarının reddine,

- Yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

3. E.2021/183 - K.2021/184

Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş., Yardımcı Antrenörü Ozan Köprülü, Görevlileri Cengizhan Öksüz ve Berke Güler ile ilgili PFDK'nın 14.05.2021 tarihli E.2020-2021/1115 - K.2020-2021/1375 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 48.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca 200.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 48.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin Yardımcı Antrenörü Ozan Köprülü'nün müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına, rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin Görevlisi Cengizhan Öksüz'ün müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına, rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin Görevlisi Berke Güler'in müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına, rakip takım mensuplarına yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

4. E.2021/184 - K.2021/185

Göztepe Sportif Yat. A.Ş. ile ilgili PFDK'nın 20.05.2021 tarihli E.2020-2021/1127 - K.2020-2021/1392 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Göztepe Sportif Yat. A.Ş.'nin stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

5. E.2021/186 - K.2021/186

Galatasaray Sportif Sınai ve Tic. Yat. A.Ş. ile ilgili PFDK'nın 20.05.2021 tarihli E.2020-2021/1128 - K.2020-2021/1391 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Tic. Yat. A.Ş.'nin stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca 200.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Galatasaray Sportif Sınai ve Tic. Yat. A.Ş.'nin mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, Karar verilmiştir."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Altay, 18 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi
26 Mayıs 2021 22:58		 Trabzonspor'da ilk imzaları Gervinho ve Peres attı
26 Mayıs 2021 18:30
Süper Lig'in gol kralı Boupendza, Atalanta yolunda
26 Mayıs 2021 16:21		 Ali Koç'tan Diyanet'e mektup
26 Mayıs 2021 09:30
Burak, annesini telefonla aradı, ağladı, ağlattı
24 Mayıs 2021 09:22		 Doktor tavsiyesiyle girdiği havuzdan Türkiye rekoruyla çıktı
23 Mayıs 2021 11:30
Mustafa Cengiz: Fatih Terim ile devam etmeyi düşünmüyorum
21 Mayıs 2021 16:35		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş heyetini kabul etti
20 Mayıs 2021 15:44
Fenerbahçe'de Ali Koç yeniden başkan adayı
20 Mayıs 2021 15:31		 Beşiktaş şampiyonluğunu kutluyor
19 Mayıs 2021 18:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:43 - 37 internet sitesine erişimin engellenmesi kararı21:40 - Koronavirüsü atlatanlar için çok çarpıcı uyarı21:31 - FETÖ'den gözaltına alınan 6 şüpheli itirafçı oldu21:16 - Bakanlık, 'kolları sıvıyoruz' sloganıyla kampanya başlatıyor21:12 - Hükümlülerin ziyaret süresi 1 saatten 1,5 saate çıkarılıyor20:59 - Beşiktaş, Abdullah Avcı'ya 17 milyon TL tazminat ödeyecek
20:57 - Galata Kulesi'nden düşen 20 yaşındaki kadın hayatını kaybetti20:55 - Dışişleri'nden Berlin'de FETÖ'nün dahil edildiği projeye tepki20:36 - Bankacılık sektörünün mevduatı arttı20:36 - Dünyanın küresel sıcaklık artışı sınırına ulaşma riski artıyor20:34 - Türkiye'den 32 ülkeye elektrik motoru ihracatı20:25 - 40 gözeli Tomara Şelalesi'nde 200 bin ziyaretçi hedefleniyor
20:24 - Genç kadın kök hücre bağışıyla 2 bebeğe 'hayat' verdi20:18 - 'ULAQ', hedefi başarıyla vurdu20:03 - 'Kovid-19 karaciğere tutulduğunda ölüm oranı 3 kat artıyor'19:52 - Son 24 saatte 140 bin doz aşı uygulandı19:31 - Vaka sayısı düne göre azaldı
19:22 - Ankara Şehir Hastanesi'nde, Biontech aşısında sıfır ziyan
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Soylu'ya silahla destek veren öğretmene inceleme
KPSS 2021/6 tercih kılavuzu yayımlandı. Ticaret Bakanlığı büro personeli alacak
Sedat Peker'in yakalama kararındaki o ibarenin nedeni belli oldu
Çalışma Bakanlığına 'Bakan Yardımcısı' atandı
Bakan Dönmez yeni petrol kuyularının yerini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ismi HSK üyeliğine atadı
Sağlık Bakanı: Öncelikli bir grubu daha aşılamaya başlıyoruz
Erdoğan: 3 yeni kuyuda petrol keşfettik
Ahmet Hakan'dan Soylu analizi: Ekranda yönetilmesi zor
Vaka sayısı düne göre azaldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sağlıkçılara uygulanan şiddet 1
aha kapı aha da sapı 4
diyetisyen 1
balkonun lambasını açık unutup izine çıkmak 2
tıngırdamak 1
şekerli yoğurt 3
ninon 1
kargo kutuları 1
ambalaj açma eğitimi 2
yaz dizileri 3
SON İLANLAR
Sivas Gürün KHGB Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Baysan Eğitim Kurumları 1 İşçi Alacak
İstanbul İsper 1 İşçi Alacak
İstanbul İsper Engelli 1 İşçi Alacak
Ticaret Bakanlığı 250 sözleşmeli büro personeli alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 20 İşçi Alacak
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Geçici 80 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam