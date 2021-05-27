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FETÖ'den gözaltına alınan 6 şüpheli itirafçı oldu

Niğde merkezli 7 ilde FETÖ'nün "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 6 şüpheli etkin pişmanlık hükümleri kapsamında serbest bırakıldı.
 27 Mayıs 2021 21:31
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FETÖ'den gözaltına alınan 6 şüpheli itirafçı oldu

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 16 şüpheliden 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol şartıyla salıverildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Niğde, Van, Kayseri, Adana, Şırnak, Aksaray ve Manisa'da belirlenen adreslere 26 Mayıs'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 6'sı muvazzaf, 3'ü emekli ve 7'si meslekten ihraç edilen 16 zanlı yakalanmıştı.
Anadolu Ajansı
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