37 internet sitesine erişimin engellenmesi kararı
|27 Mayıs 2021 21:43
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), BMS Çelik Hasır Sanayi AŞ'nin pay başına 4,87 liradan, Oyak Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin pay başına 18,65 liradan, Ünlü Yatırım Holding AŞ'nin pay başına 6,90 liradan ve Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin pay başına 9,72 liradan halka arzını onayladı.
SPK haftalık bültenine göre Kurul, Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 32 milyon 340 bin lira ve Yeşil Yatırım Holding AŞ'nin 208 milyon 250 bin lira bedelli sermaye artırımı ile Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 7 milyon 100 bin lira ve Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt AŞ'nin 12 milyon lira bedelsiz sermaye artırımına onay verdi.
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret AŞ'nin 500 milyon ve Zorlu Faktoring AŞ'nin 190 milyon borçlanma aracı ihracını onaylayan Kurul, Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ'nin 10 milyar lira başlangıç tutarlı Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verdi.
Kurul, ARD Grup Bilişim Teknolojileri AŞ'ye çeşitli eylemlerden dolayı 2 milyon 610 bin 454 lira ceza uygulanmasına karar verirken, Mine Tozlu Sineren, Zeynep Aşkın Korkmaz, Haluk Tuna Kılıboz, Ferhan Aral, Onur Hazar, Funda Seçkin hakkında Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) çeşitli maddelerine muhalefetten suç duyurusu yapılmasına karar verdi.
Melike Polatel, Yaşar Tursun ve Ali Tatar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 158'inci maddesine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle suç ihbarlarının yapılmasına onay veren Kurul, ayrıca Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 37 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.
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