1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Washington Post: Türkiye, NATO'nun Belarus kararını veto etti

Başta ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere birçok ülke Belarus'un muhalif bir gazeteciyi uluslararası kamuoyunun gözü önünde gözaltına almasına tepki gösteriyor. Washington Post gazetesine konuşan iki diplomat ise Türkiye'nin NATO'nun Belarus hamlesini engellediğini iddia etti.
 27 Mayıs 2021 22:14
+Aa- Yazdır
Washington Post: Türkiye, NATO'nun Belarus kararını veto etti

Avrupa Birliği ülkeleri Belarus'a karşı yaptırım seçeneklerini masaya yatırırken ABD basınından dikkat çekici bir iddia geldi. Washington Post, NATO'nun Belarus'un bu hamlesine karşılık cılız bir tepki geldiğini yazarken iki diplomat sürecin perde arkasını değerlendirdi.

Sözcü'nün aktardığına göre, Washington Post, "NATO'nun göreceli olarak kısık sesle tepki vermesi Lukaşenko'nun bazı etkili arkadaşları olduğunu ve tamamen izole olmadığını gösteriyor. Türkiye, NATO'nun Minsk yönetimine karşı olabilecek pratik hamleleri veto etme yetkisini kullandığını, görüşmelerin gizli olması sebebiyle ismini açıklamak istemeyen iki diplomat söyledi" ifadesine yer verdi.

Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı. Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan Telegram kanalı Nexta' nın kurucusu ve Belarus Golovnogo Mozga gözaltına alınmıştı.

Bu arada Minsk'teki uçak hadisesi, bir uçağın üçüncü ülkede zorla indirilmesiyle sonuçlanan ilk olay değil.

3 Temmuz 2013'te Moskova'da katıldığı bir konferanstan dönen Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in uçağı Fransa ve Portekiz'in hava sahalarında uçuş izni çıkmaması üzerine Viyana'daki Schwechat Havaalanı'na zorunlu iniş yapmıştı.

ABD'nin casuslukla suçladığı Edward Snowden'ın içinde olduğu iddiasıyla aranan bir uçağın ABD'li eski istihbaratçının bulunmaması üzerine Avusturya'dan havalanmasına izin verilmişti. Avrupa ülkelerinin bu kararı, Güney Amerika'da büyük tepkiyle karşılanmıştı.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dışişleri'nden Berlin'de FETÖ'nün dahil edildiği projeye tepki
27 Mayıs 2021 20:55		 Vaka sayısı düne göre azaldı
27 Mayıs 2021 19:31
Kılıçdaroğlu: Millet İttifakı olarak parlamenter sistemden yanayız
27 Mayıs 2021 18:20		 Bakan Soylu: Ekşi yemedim karnım ağrımıyor
27 Mayıs 2021 18:14
'Cezaevlerinde 50 kişi koronadan vefat etti'
27 Mayıs 2021 17:56		 Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın muazzez varlığını samimiyetle koruyacağız
27 Mayıs 2021 17:28
Erdoğan'dan Kaftancıoğlu'na 500 bin TL'lik dava
27 Mayıs 2021 17:06		 İzmir Büyükşehir Belediyesi PKK sempatizanı konuşmacı olarak davet etti
27 Mayıs 2021 16:41
KADES uygulamasını indiren kişi sayısı yüzde 317 arttı
27 Mayıs 2021 16:36		 Tevfik Göksu: Bir yıldır İBB toplu taşımayla ilgili bir hamle yapmıyor
27 Mayıs 2021 16:04
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:09 - Kırkpınar Yağlı Güreşleri bir hafta ertelendi23:07 - Sinopharm aşısının Kovid-19'a karşı etkinlik oranı belli oldu22:43 - Diyarbakır'da bombalı araç paniği! Böyle patlatıldı22:32 - Ankara doktora bıçaklı saldırı! Elinden ve belinden yaralandı22:26 - Prof. Dr. Azap açıkladı! Pandemi ne zaman bitecek?22:24 - Prof. Dr. Emre Alkin: Kurlarda düşüş beklemiyorum
22:14 - Washington Post: Türkiye, NATO'nun Belarus kararını veto etti21:43 - 37 internet sitesine erişimin engellenmesi kararı21:40 - Koronavirüsü atlatanlar için çok çarpıcı uyarı21:31 - FETÖ'den gözaltına alınan 6 şüpheli itirafçı oldu21:16 - Bakanlık, 'kolları sıvıyoruz' sloganıyla kampanya başlatıyor21:12 - Hükümlülerin ziyaret süresi 1 saatten 1,5 saate çıkarılıyor
20:59 - Beşiktaş, Abdullah Avcı'ya 17 milyon TL tazminat ödeyecek20:57 - Galata Kulesi'nden düşen 20 yaşındaki kadın hayatını kaybetti20:55 - Dışişleri'nden Berlin'de FETÖ'nün dahil edildiği projeye tepki20:36 - Bankacılık sektörünün mevduatı arttı20:36 - Dünyanın küresel sıcaklık artışı sınırına ulaşma riski artıyor
20:34 - Türkiye'den 32 ülkeye elektrik motoru ihracatı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Soylu'ya silahla destek veren öğretmene inceleme
KPSS 2021/6 tercih kılavuzu yayımlandı. Ticaret Bakanlığı büro personeli alacak
Sedat Peker'in yakalama kararındaki o ibarenin nedeni belli oldu
Çalışma Bakanlığına 'Bakan Yardımcısı' atandı
Bebek kendisinden değil diye hamile eşini öldürmüştü! DNA sonucu belli oldu
Bakan Dönmez yeni petrol kuyularının yerini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ismi HSK üyeliğine atadı
Sağlık Bakanı: Öncelikli bir grubu daha aşılamaya başlıyoruz
Vaka sayısı düne göre azaldı
Erdoğan: 3 yeni kuyuda petrol keşfettik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
anamurda deniz suyu sıcaklığı 1
şekerli yoğurt 3
skavut 4
mikrofiber temizlik bezi 2
maske mesafe hijyen 1
ızgara kabak 1
sağlıkçılara uygulanan şiddet 1
trip atan kadın 2
hayt huyt makinesi 1
lacivert 5
SON İLANLAR
Sivas Gürün KHGB Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Baysan Eğitim Kurumları 1 İşçi Alacak
İstanbul İsper 1 İşçi Alacak
İstanbul İsper Engelli 1 İşçi Alacak
Isparta Büyükkabaca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erzurum Tekman Belediyesi 2 İşçi Alacak
Bursa İnegöl Belediyesi 11 İşçi Alacak
Bursa Belkar Turizm Geçici 17 İşçi Alacak
Aksaray Helvadere Belediyesi 8 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Salar Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam