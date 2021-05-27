1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kırkpınar Yağlı Güreşleri bir hafta ertelendi

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bir hafta ertelendiği duyuruldu.
 27 Mayıs 2021 23:09
+Aa- Yazdır
Kırkpınar Yağlı Güreşleri bir hafta ertelendi

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz yıl Kovid-19 pandemisi nedeniyle gerçekleştirilemeyen ve 3-4-5 Temmuz tarihlerinde yapılacağı duyurulan 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bir hafta ertelendi." denildi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın bugün bir araya gelerek değerlendirmede bulunduğu belirtilerek, "Görüşmenin ardından lisans problemi nedeniyle güreşlerin bir hafta sonraya yani 9-10-11 Temmuz tarihlerine ertelenmesi kararlaştırıldı. Güreşler bu tarihlerde Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda seyircisiz olarak yapılacak." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş, Abdullah Avcı'ya 17 milyon TL tazminat ödeyecek
27 Mayıs 2021 20:59		 Altay, 18 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi
26 Mayıs 2021 22:58
Trabzonspor'da ilk imzaları Gervinho ve Peres attı
26 Mayıs 2021 18:30		 Süper Lig'in gol kralı Boupendza, Atalanta yolunda
26 Mayıs 2021 16:21
Ali Koç'tan Diyanet'e mektup
26 Mayıs 2021 09:30		 Burak, annesini telefonla aradı, ağladı, ağlattı
24 Mayıs 2021 09:22
Doktor tavsiyesiyle girdiği havuzdan Türkiye rekoruyla çıktı
23 Mayıs 2021 11:30		 Mustafa Cengiz: Fatih Terim ile devam etmeyi düşünmüyorum
21 Mayıs 2021 16:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş heyetini kabul etti
20 Mayıs 2021 15:44		 Fenerbahçe'de Ali Koç yeniden başkan adayı
20 Mayıs 2021 15:31
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:09 - Kırkpınar Yağlı Güreşleri bir hafta ertelendi23:07 - Sinopharm aşısının Kovid-19'a karşı etkinlik oranı belli oldu22:43 - Diyarbakır'da bombalı araç paniği! Böyle patlatıldı22:32 - Ankara doktora bıçaklı saldırı! Elinden ve belinden yaralandı22:26 - Prof. Dr. Azap açıkladı! Pandemi ne zaman bitecek?22:24 - Prof. Dr. Emre Alkin: Kurlarda düşüş beklemiyorum
22:14 - Washington Post: Türkiye, NATO'nun Belarus kararını veto etti21:43 - 37 internet sitesine erişimin engellenmesi kararı21:40 - Koronavirüsü atlatanlar için çok çarpıcı uyarı21:31 - FETÖ'den gözaltına alınan 6 şüpheli itirafçı oldu21:16 - Bakanlık, 'kolları sıvıyoruz' sloganıyla kampanya başlatıyor21:12 - Hükümlülerin ziyaret süresi 1 saatten 1,5 saate çıkarılıyor
20:59 - Beşiktaş, Abdullah Avcı'ya 17 milyon TL tazminat ödeyecek20:57 - Galata Kulesi'nden düşen 20 yaşındaki kadın hayatını kaybetti20:55 - Dışişleri'nden Berlin'de FETÖ'nün dahil edildiği projeye tepki20:36 - Bankacılık sektörünün mevduatı arttı20:36 - Dünyanın küresel sıcaklık artışı sınırına ulaşma riski artıyor
20:34 - Türkiye'den 32 ülkeye elektrik motoru ihracatı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Soylu'ya silahla destek veren öğretmene inceleme
KPSS 2021/6 tercih kılavuzu yayımlandı. Ticaret Bakanlığı büro personeli alacak
Sedat Peker'in yakalama kararındaki o ibarenin nedeni belli oldu
Çalışma Bakanlığına 'Bakan Yardımcısı' atandı
Bebek kendisinden değil diye hamile eşini öldürmüştü! DNA sonucu belli oldu
Bakan Dönmez yeni petrol kuyularının yerini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ismi HSK üyeliğine atadı
Sağlık Bakanı: Öncelikli bir grubu daha aşılamaya başlıyoruz
Vaka sayısı düne göre azaldı
Erdoğan: 3 yeni kuyuda petrol keşfettik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
elma çağlası 1
hayt huyt makinesi 1
en çok izlenen kanallar 1
skavut 4
futbolcuların sözlerinden esinlenip söylenen sözler 1
true size map 1
kireç çözücüye karbonat dökmek 1
yüzdeki seğirmeler 2
rererö malikanesi buyrun 1
zoru sevmek 1
SON İLANLAR
Sivas Gürün KHGB Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Baysan Eğitim Kurumları 1 İşçi Alacak
İstanbul İsper 1 İşçi Alacak
İstanbul İsper Engelli 1 İşçi Alacak
Isparta Büyükkabaca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erzurum Tekman Belediyesi 2 İşçi Alacak
Bursa İnegöl Belediyesi 11 İşçi Alacak
Bursa Belkar Turizm Geçici 17 İşçi Alacak
Aksaray Helvadere Belediyesi 8 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Salar Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam