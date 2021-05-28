Devrilen elektrik direğinin altında kalan çocuk hayatını kaybetti
|28 Mayıs 2021 00:01
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Olay, saat 18.00 sıralarında Fatih Mahallesi Dedekorkut Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde elektrik direklerini değiştiren özel bir firmaya ait iş makinası, halat yardımıyla kaldırdıkları direğin halattan çıkması sonucu, top oynayan ve kaçan topu almaya gelen Ege Eymen Gülentürk'ün üzerine düştü. Gülentürk'ün direğin altında kanlar içerisinde kaldığını görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ege Eymen Gülentürk hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Gülentürk hayatını kaybetti. Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri iş makinesini kullanan E.T. (56) ve çalışan M. K.'yı (42) gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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