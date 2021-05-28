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28 Mayıs 2021 'den önemli gündem başlıkları

28 Mayıs 2021 'den önemli gündem başlıkları
 28 Mayıs 2021 00:03
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28 Mayıs 2021 'den önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in eşi, gazeteci yazar Ziynet Sertel için Bornova Fidanlık Camii'nde ikindi namazını müteakip düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(İzmir/17.07)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İl Değerlendirme Toplantısı'na ve Millet Bahçesi'nde ilk fidanların dikimine katılacak; Valilik ile Afyonkarahisar ve Güney belediyelerini ziyaret edecek.

(Afyonkarahisar/09.30-16.30)

2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlenecek Belediye Başkanları Geleneksel İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/15.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Valiliği ziyaretinin ardından, Aydın Enerji Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, AK Parti İl Başkanlığı ile Jeotermal Santral ziyaretinde bulunacak.

(Aydın/10.15/10.45/15.00/17.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye Bankalar Birliğinin 64. Genel Kurulu'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, cumartesi açılışı gerçekleştirilecek Çamlıca Kulesi'nde incelemede bulunacak ve basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/10.00)

4- TÜİK, nisan ayı dış ticaret istatistiklerini, nisan ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'ni, mayıs ayı Ekonomik Güven Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesi ile Finansal İstikrar Raporu'nu açıklayacak.

(Ankara/10.00/10.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Filistinli taraflar arasındaki ateşkese ilişkin gelişmeler takip edilecek

GÜNCEL

1- Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Aynularab) olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesine ilişkin davaya, Yargıtay'ın bozma kararının ardından Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'e yönelik "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" ile suçlanan Ümitcan Uygun ve Enes Ö'nün yargılanmasına 17. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 21 Eylül 2020 akşamı sağlık personelinin kendilerini korumak için kapıyı tutmak zorunda kaldıkları olayları çıkaran 5 kişinin yargılanmasına Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

4- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirilecek Fetih Konseri'ne katılacak.

(İstanbul/19.00)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonu şampiyonunun belli olacağı Dörtlü Final, Almanya'da başlayacak. Anadolu Efes, Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla, İspanyol ekip Barcelona da İtalya'dan AX Armani Exchange Milan'la yarı final maçlarında karşı karşıya gelecek.

(Köln/19.00/22.00)

3- Milli futbolcular Altay Bayındır ile Halil Dervişoğlu, A Milli Takım'ın Antalya'da devam eden kampında basın toplantısı düzenleyecek. Milli takım, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

(Antalya/14.15/18.30)

4- TFF 1. Lig'e yükselecek 3'üncü takımın belli olacağı Misli.com 2. Lig play-off final mücadelesinde Kocaelispor ile Sakaryaspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

(İstanbul/20.00)

5- Voleybolda CEV Avrupa Altın Ligi mücadelesi Belarus'ta başlayacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı, C Grubu'ndaki ilk maçında Çekya ile karşılaşacak.

(Minsk/16.00)

6- Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nın finalinde Kastamonu Belediyespor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Eskişehir/15.00)

7- FIBA 3x3 Basketbol Olimpiyat Eleme Turnuvası, Avusturya'da sürecek. Türk Milli Takımı, A Grubu'nda Çekya ve Polonya ile karşı karşıya gelecek.

(Graz/18.00/22.10)

8- Atletizmde Elmas Lig sezonunun ikinci etap yarışları Katar'da yapılacak. Milli sporculardan Yasmani Copello 400 metre engelli, Ramil Guliyev 200 metre, Kayhan Özer 100 metre ve Yasemin Can 3000 metre yarışında piste çıkacak.

(Doha)

9- Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na Azerbaycan'da devam edilecek. Bireysel kadınlar kategorisinde Ayşe Begüm Onbaşı, "trio" kategorisinde de Ayşe Begüm Onbaşı-Emir Erışık-Erkut Ergin finalde yarışacak.

(Bakü)

***

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Anadolu Ajansı
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