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Gazeteci Ziynet Sertel kansere yenik düştü

CHP İzmir Milletvekili, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Atila Sertel'in eşi gazeteci Ziynet Sertel (61), bir süredir kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sertel'in yarın toprağa verileceği öğrenilirken, cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı öğrenildi.
 28 Mayıs 2021 02:11
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Gazeteci Ziynet Sertel kansere yenik düştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili ve aynı zamanda İzmir Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Atila Sertel'in eşi gazeteci Ziynet Sertel, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'nde akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Sertel'in bir süredir kanser tedavisi gördüğü ve birkaç gün önce durumunun ağırlaşması sonucu hastanede tedaviye alındığı öğrenildi. Sertel'in cenazesi, yarın ikindi namazına müteakip Bornova Fidanlık Camisinde yapılacak törenin ardından defnedilecek.

KILIÇDAROĞLU DA KATILACAK

Öte yandan, cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı öğrenildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP İzmir Milletvekili, yol arkadaşımız Atila Sertel'in değerli eşi Ziynet Sertel'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Kendisine Allah'tan rahmet, Atila Sertel ve ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.
DHA
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