Seçim barajı yüzde 5'e iniyor
|28 Mayıs 2021 06:40
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AK Parti, uzun bir süredir üzerinde çalıştığı Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler
Kanunu'na ilişkin taslak çalışmasını önümüzdeki hafta MHP'ye götürmeye hazırlanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunumu yapılan taslakta yer alan bazı düzenlemeler şöyle:
AK Parti'de, yüzde 10'luk seçim barajının indirilmesi konusunda sıfır baraj, yüzde 5 ve 7 seçenekleri üzerinde duruluyordu. Geçtiğimiz günlerde yapılan toplantılarda, AK Parti kurmaylarının büyük bir bölümü, MHP'nin de sıcak baktığı gibi ülke seçim barajın yüzde 5'e indirilmesinden yana görüş bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yüzde 5'lik seçim barajına itiraz etmediği öğrenildi.
AK Parti dört koldan seçim çalışmalarına başlıyor
2023 seçimlerine gidecek kadrosunu yenileyen AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Sahada daha aktif olun' talimatının ardından seçim çalışmalarına başlıyor.
MİLLETVEKİLİ TRANSFERİNE KARŞI TEDBİR
Taslakta, MHP lideri Bahçeli'nin en çok üzerinde durduğu milletvekilli transferine karşı da tedbir alınıyor. Partilerin seçime girme şartları değiştiriliyor. Buna göre, seçimden altı ay öncesine kadar kongrelerini tamamlayan siyasi partiler seçime girebilecek. Partilerin seçime girme konusunda TBMM'de grubu bulunması şartı ise mevcut mevzuattan çıkarılıyor.
Z kuşağının yüzde 33'ü AK Partili
"CHP'ye 15 puan fark atıyoruz. Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy vereceğini söylüyor. X, Y ve Z kuşaklarının oy ortalaması da yüzde 35..."
HAZİNE YARDIMINDA DEĞİŞİKLİK YOK
Taslakla, her seçim çevresine 7 milletvekili düşecek şekilde daraltılmış bölge benzeri bir sistem oluşturulması öngörülüyor. Buna göre halen 87 olan seçim çevresi, 124'e çıkacak. İstanbul'un üç olan seçim çevresi 12'ye yükselecek. Milletvekili sayısı 7'den az olan iller tek seçim çevresi olarak değerlendirilecek. HDP sebebiyle en çok tartışılan konular arasında yer alan hazine yardımı konusunda taslakta bir değişiklik yapılmadığı öğrenildi. Bu konuda seçimlerde en az yüzde 3 oy alma şartı korundu.
SEÇMEN GÖÇÜNÜN ÖNÜNE GEÇİLECEK
Taslakla, son yerel seçimlerindekine benzer bir seçmen göçünün önüne geçilmesi için de düzenleme yapılıyor. Buna göre seçmen kütüğü kesinleştikten sonra bazı istisnai haller dışında seçmenin yer değiştirmesi mümkün olmayacak.
Ebru Karatosun
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