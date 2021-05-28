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Obruk sayısında tehlikeli artış

İklim değişikliği, yağış azlığı, kontrolsüz ve aşırı yer altı suyu kullanımı sebebiyle yeryüzündeki çökmeler arttı. Özellikle Konya havzasında obrukların sayısı 640'a yaklaştı. Bunlar, yöre halkının ve canlı hayatının alanlarını ciddi anlamda tehdit ediyor.
 28 Mayıs 2021 07:30
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Obruk sayısında tehlikeli artış

Türkiye son yılların en kurak dönemlerinden birini geçirirken, bunun doğaya etkisi de iyiden iyiye kendini gösteriyor. Ani çökmeler ve oluşturduğu büyük boşluklarla uzun süredir gündeme gelen obrukların sayısı, kontrolsüz su kullanımının etkisiyle artmaya devam ediyor. TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonuna davet edilen Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fethullah Arık; Türkiye'de çoğunluğu Konya havzasında görülen obrukların, yerleşim, yatırım ve tarım alanlarını tehdit ettiğine dikkat çekerek; oluşturulacak su kanununda bu başlığa yer verilmesini önerdi.

TEHDİT ETMEYE BAŞLADI

Arık "Son yıllarda bu artışın temel sebebi iklim değişikliği, yağış azlığı ve kontrolsüz, aşırı yer altı su kullanımı... Obruklar, şu anda yöre halkının ve canlı hayatının alanlarını tehdit etmeye başladı. Bunların oluşmasındaki doğal faktörleri engelleme şansımız yok ancak yer altı suyu kullanımını kontrol edebiliriz. Gelecek nesillerin sağlıklı, ekonomik kullanma suyuna sahip olabilmesi için, kısa zamanda burada etkin tedbirler alınmalı" diye konuştu.

KARAPINAR'DA 100 OBRUK

Obruk oluşan bölgelerin durumunu da aktaran Arık, bunların Konya Karapınar çevresinde çok yaygın olduğuna dikkat çekti. Arık "Şu anki sayımlara göre Karapınar'da 640 civarında obruk var. Resmi rakamlarla envantere girmiş olan ise 540... 100 kadar da geçtiğimiz günlerde tespit ettik" bilgisini verdi. Arık ayrıca Meram, Çumra, Akören, Karatay, Selçuklu, Sarayönü, Kadınhanı, Cihanbeyli ve Bozkır'da da obruklar bulunduğunu söyledi.

ORTA ANADOLU "JEOPARK" İLAN EDİLEBİLİR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Konya Havzasındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Burası, yönetimi planlanmış, özel koruma altına alınmış bir jeoparka dönüşebilir. Bu konuda çalıştıklarını anlatan Prof. Dr. Arık "Konya'dan başlayıp Timraş'ı, Çatalhöyük'ü, Hotamış su depolamasını, Acıgöl'ü, Meke'yi ve Kızılören'i içine alan bir hat boyunca olabilir. Bununla ilgili saha çalışmalarımız başladı" diye konuştu.

TARLALARA YETECEK KADAR SUYUMUZ VAR

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye genelinde yağış azlığının olduğunu ancak barajlarda sıkıntı bulunmadığını, sulamaya da yetecek kapasitede suyun bulunduğunu bildirdi. Bakan Yardımcısı Metin, 2002 öncesi 228 sulama göletinin bulunduğunu, AK Parti iktidarında ise bu rakamın yaklaşık 400'e yaklaştığını hatırlattı. Ülkede kuraklığa rağmen su sıkıntısı çekilmediğine vurgu yapan Metin, şöyle konuştu: Bu sene sulama yönünden bir sıkıntımız yok ancak kuraklık tehlikesi devam ediyor. Meteorolojik kuraklık aynı anda bitkisel kuraklığa sebebiyet vermiyor. Bunun en önemli sebebi, bizim zamanında tedbir olarak yaptığımız sulama depolamaları... Şu anda Türkiye genelinde barajlarımızda sıkıntı yok, sulamaya da yetecek suyumuz var. Dua edelim 2021 yılının devamında daha yağışlı bir yıl görürüz, bu tehlike de 2022'de devam etmez...

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ
Türkiye
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