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Eski eşini sokak ortasında darbetti, çevredekiler seyretti!
Yunusemre ilçesi Ayni Ali Mahallesi'nde bir erkeğin, kadını darbettiğini gören mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi.
|28 Mayıs 2021 07:17
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Adrese yerine gelen ekipler, olaya müdahale ederek mağdur kadın A.E.'yi (22) koruma altına aldı. Kadını darbeden O.Ö. (29) ise gözaltına alındı.
AA'nın haberine göre; gözaltındaki şüphelinin bir süre önce boşandığı eşi A.E. ile imam nikahı yaparak birlikte yaşamaya devam ettiklerini söylediği öğrenildi.
DARP ANINDA OLAYA KAYITSIZ KALDILAR
Öte yandan kadının darbedilme anı, çevrede oturan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde O.Ö, kadını sokak ortasında darbederken, karşı kaldırımda oturan iki kişinin olaya kayıtsız kalması tepki çekti.
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