Otomobiller çok ucuza satılıyor! Yüzlerce kişi teklif yapıyor
|28 Mayıs 2021 08:33
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Sahiplerinin herhangi bir borcunu ödeyememesinden dolayı haciz konulan arabalar icra daireleri aracılığıyla satışa çıkıyor. Piyasadaki emsal fiyatlarına oranla yüzde 30-40 oranında daha uygun fiyatla satılan arabalara teklif yağıyor.
Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre;
İşte icradan satılan bazı otomobiller
2017 model Fiat Egea
İhale başlangıç bedeli: 44 bin lira
Muhammen bedeli: 82 bin lira
2012 model Porsche Cayanne
İhale başlangıç bedeli: 302 bin lira
Muhammen bedeli: 600 bin lira
2018 model Renault Symbol
İhale başlangıç bedeli: 51 bin 500 lira
Muhammen bedeli: 95 bin lira
2013 model Peugeot 301
İhale başlangıç bedeli: 51 bin 500 lira
Muhammen bedeli: 97 bin lira
2016 model BMW 5 Serisi
İhale başlangıç bedeli: 265 bin lira
Muhammen bedeli: 515 bin lira
2009 model Jaguar X-Type
İhale başlangıç bedeli: 55 bin lira
Muhammen bedeli: 107 bin lira
1998 model Tofaş Şahin
İhale başlangıç bedeli: 13 bin 500 lira
Muhammen bedeli 27 bin lira
2015 model Opel Astra 1.4T
İhale başlangıç bedeli: 67 bin 500 lira
Muhammen bedeli: 118 bin lira
2017 model Volkswagen Arteon
İhale başlangıç bedeli: 222 bin 500 lira
Muhammen bedeli: 440 bin lira
2017 model Mercedes Benz GLC 250
İhale başlangıç bedeli: 405 bin lira
Muhammen bedeli: 800 bin lira
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