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Otomobiller çok ucuza satılıyor! Yüzlerce kişi teklif yapıyor

İkinci el otomobil almaya bütçesi yetmeyenler için rayiç bedelinden çok ucuza otomobil almak mümkün hale geliyor.
 28 Mayıs 2021 08:33
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Otomobiller çok ucuza satılıyor! Yüzlerce kişi teklif yapıyor

Sahiplerinin herhangi bir borcunu ödeyememesinden dolayı haciz konulan arabalar icra daireleri aracılığıyla satışa çıkıyor. Piyasadaki emsal fiyatlarına oranla yüzde 30-40 oranında daha uygun fiyatla satılan arabalara teklif yağıyor.

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre;

İşte icradan satılan bazı otomobiller

2017 model Fiat Egea

İhale başlangıç bedeli: 44 bin lira

Muhammen bedeli: 82 bin lira

2012 model Porsche Cayanne

İhale başlangıç bedeli: 302 bin lira

Muhammen bedeli: 600 bin lira

2018 model Renault Symbol

İhale başlangıç bedeli: 51 bin 500 lira

Muhammen bedeli: 95 bin lira

2013 model Peugeot 301

İhale başlangıç bedeli: 51 bin 500 lira

Muhammen bedeli: 97 bin lira

2016 model BMW 5 Serisi

İhale başlangıç bedeli: 265 bin lira

Muhammen bedeli: 515 bin lira

2009 model Jaguar X-Type

İhale başlangıç bedeli: 55 bin lira

Muhammen bedeli: 107 bin lira

1998 model Tofaş Şahin

İhale başlangıç bedeli: 13 bin 500 lira

Muhammen bedeli 27 bin lira

2015 model Opel Astra 1.4T

İhale başlangıç bedeli: 67 bin 500 lira

Muhammen bedeli: 118 bin lira

2017 model Volkswagen Arteon

İhale başlangıç bedeli: 222 bin 500 lira

Muhammen bedeli: 440 bin lira

2017 model Mercedes Benz GLC 250

İhale başlangıç bedeli: 405 bin lira

Muhammen bedeli: 800 bin lira
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