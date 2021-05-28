Koronada sonra Chikungunya alarmı! Tedavisi bulunamadı

Milliyet'ten ÖNDER YILMAZ'ın haberine göre: Aynı zamanda BM Kalkınma Programı İklim Değişikliğine Uyum Eğiliminin Güçlendirilmesi Projesi Uzmanı, Dünya Sağlık Örgütünün Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Bilim Kurulu Üyesi de olan Prof. Dr. E. Didem Evci Kiraz, TBMM İklim Araştırma Komisyonu'nda iklim değişikliği ve hava olayları nedeniyle her yıl ortalama 60 bin ölüm gerçekleştiğini, ancak bu rakamın 2030-2050 arasında 250 binin üzerine çıkacağını kaydetti. Kiraz, 250 bin ölümün; 95 bininin çocukluk çağı beslenme bozukluğu, 60 bininin sıtma, 48 bininin ishal ve 38 bininin de sıcaktan etkilenen yaşlılarda görüleceğini belirtti.

TEDAVİSİ HENÜZ YOK

Dünyanın bulaşıcı hastalıklara odaklandığını, sıtma gibi eski salgın hastalıklarla karşı karşıya kalınabileceğini kaydeden Kiraz, "Tüberkülozu belki unutmuştuk ama gıda ve su kıtlığı sonucu artan insan hareketliliğinden başlayarak enfeksiyonlardaki artış ve süreklilik, bizi yeniden bu eski hastalıklarla baş başa bırakabilir" dedi. Chikungunya salgınına karşı uyanık olunması uyarısı yapan Prof. Dr. Didem Evci Kiraz, tedavisi henüz bulunamayan, sadece semptomları hafifletilebilen, ciddi rahatsızlıkları olanlar ve yaşlılar için ölüm riski barındıran Chikungunya için şunları söyledi:

DEĞİŞİMLER TETİKLİYOR

"Chikungunya'yı biz henüz hiç tanımadık. Tropik bölgelerle sınırlı sanılıyordu, ancak, İtalya ve Fransa'da sivrisinek-insan-sivrisinek geçişiyle artan olgular gözüktü, bu nedenle kapımıza her an gelebilir. İnşallah, karşılaşmayız ama dediğim gibi vektörlerle mücadeledeki kapasitemizi de yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Evet sinekler, böcekler, salyangozlar, diğer soğuk kanlı hayvanlarla oluşabilecek hastalıklar... Neden bunlar bizim kapımızda? Çünkü deniz seviyesindeki artışlar, deniz suyunun yapısındaki değişimler, bitki örtüsünün yapısındaki değişimler bunları tetikliyor."