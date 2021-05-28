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Turizm ve tarım bölgelerinde kuraklık tehlikesi

Akdeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı iller Şubat-Mart-Nisan dönemlerini 'Olağanüstü kurak' geçirdi.
 28 Mayıs 2021 08:19
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Turizm ve tarım bölgelerinde kuraklık tehlikesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Şubat 2021-Nisan 2021 meteorolojik kuraklık haritası, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı kuraklık tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi. Son verilere göre, Türkiye'de kuraklığın standart yağış indeksine göre şiddetli kuraklık, normalin yüzdesi metoduna göre de orta ve şiddetli kuraklık görüldü.

Üç aylık dönemde Türkiye'nin güneyinde kalan turizm bölgelerinden Antalya ve Muğla, Isparta ile Burdur gibi iller 'Olağanüstü ve çok şiddetli kurak' bir dönem geçirdi. Verimli tarım topraklarının olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de ilkbaharda kuraklık alarm zilleri çaldı. Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman gibi illerde neredeyse yağışsız geçen üç ay boyunca 'Olağanüstü kurak' bir mevsim yaşandı. Ayrıca Elazığ, Malatya, Batman, Diyarbakır'da da kuraklığın şiddeti 'Çok şiddetli kurak' oldu. İç Anadolu Bölgesi üç aylık süreci 'Normal, hafif kurak ve hafif nemli' atlatırken, Doğu Karadeniz'de 'Normal civarı kuraklık' hissedildi. Marmara Bölgesi aldığı yağışlarla normal bir kuraklık dönemi geçirirken, Ege Bölgesi'nin üst kesimleri ise 'Çok nemli' bir süreç yaşadı. Yaz aylarında etkisini daha fazla göstermesi beklenen kuraklık nedeniyle çoğu ilde su kaynaklarının her zamankinden daha dikkatli korunması ve tasarrufa dikkat çekildi.

Memurlar.Net
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