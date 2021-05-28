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Tansiyon 12'nin üzerindeyse dikkat

Prof. Dr. Derya Uludüz, hipertansiyon için hazırlanan yeni kılavuzda büyük tansiyonun 120 mmHg'nin altında olması gerektiğine dikkat çekerken, "Uzun süre hipertansiyon sorunu yaşayan ve daha sonra kan basıncı düşürülüp tedavi edilen kişilerin bile damar hastalıkları riski taşıdığını biliyoruz" dedi
 28 Mayıs 2021 08:26
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Tansiyon 12'nin üzerindeyse dikkat

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre: Türkiye'deki erişkin nüfusun yüzde 31.2'si hipertansiyon hastalığıyla boğuşurken, kadınlardaki oran yüzde 36, erkeklerde ise yüzde 30 civarında tahmin ediliyor. Yaşı 70 ve üzeri olan her 3 kişiden 2'si hipertansif hale gelirken, hipertansiyonu olan hastaların ancak yüzde 55'i rahatsızlığından haberdar. Yapılan son araştırmalar ise kan basıncı 120 mmHg altına düşürülen kişilerde ölüm riskinin yüzde 27, kalp ve damar hastalığı görülme riskinin yüzde 43, kalp yetmezliği riskinin yüzde 38 oranında azaldığını ortaya koyuyor.

Organlara zarar veriyor

Türkiye'nin en büyük sağlık sorunlarından biri kabul edilen hipertansiyonla mücadelede önemli çalışmalara öncülük eden Beyin Sağlığı ve Hasta Derneği ve Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, hipertansiyon için hazırlanan yeni kılavuzda büyük tansiyonun 120 mmHg'nin altında olması gerektiğine dikkat çekerken şunları söyledi: "Uzun süre hipertansiyon sorunu yaşayan ve daha sonra kan basıncı düşürülüp tedavi edilen kişilerin bile damar hastalıkları riski taşıdığını biliyoruz. Yüksek kan basıncı değerleri kalp atışıyla atardamar sistemine uygulanan basıncı yansıtır. Yüksek atardamar basıncı damar zarına, böbreklere, gözlere, beyine hasar verebilir. Kan basıncı 120-139 mmHg arasında olan kişilerin bile koroner kalp hastalığı ve inme riski var. Son çalışmalar, kan basıncı 120 mmHg altına düşürülen kişilerin ölüm riskinin yüzde 27, kalp ve damar hastalığı görülme riskinin yüzde 43, kalp yetmezliği riskinin
38 oranında azaldığını gösteriyor. Tansiyon düştükçe ölüm riski azalıyor."

Tansiyonu düşürmek için en önemli noktanın kişinin yaşam tarzı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Derya Uludüz şu uyarılarda bulundu: "Kişinin kan basıncını düşürürken, ani baş dönmesi, bellek sorunları, sersemlik ve denge kaybı gibi yakınmaları dikkate almak gerekir. Yaban mersini, kiraz, elma, soğan, yeşil çay gibi bitkisel polifenolleri içeren sağlıklı diyetler, beyinde kan dolaşımının korunmasına ve iyileştirilmesine yardımcı olur. Sağlıklı bir erişkin beyni, dakikada kalpte pompalanan kanın yüzde 20'sini kullanır. Bu yoğun kan akışı, karmaşık bir organ olan beyne gerekli oksijen, glikoz ve diğer besin maddelerinin sağlanması için önemlidir. Vücuttaki diğer birçok organ, örneğin kaslar, oksijen olmadan birkaç dakika yaşayabilir ancak beyin, en ufak bir oksijen yetersizliğinde hasar görür. Beyinde bir bölgeye yeterli kan akışı sağlanamadığı anda, iskemik inme denilen durum gerçekleşir."
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