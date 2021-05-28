İstanbul'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltında
İstanbul'da Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik birden fazla adrese gerçekleştirilen operasyonda hakkında arama kararı ve örgüt ile ilişkisi olan şahıslar gözaltına alındı.
|28 Mayıs 2021 08:48
|+Aa- Yazdır
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü tarafından Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Megakent'in birden fazla adresine eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda hakkında arama kararı ve örgüt ile ilişkisi olduğu tespit edilen şahıslar gözaltına alındı.
Geniş çapta gerçekleştirilen operasyona İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip destek verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Diyarbakır'da PKK'lı teröristler güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde amaçlarına ulaşamadı
28 Mayıs 2021 10:06
|Kars'taki 'FETÖ ana davası'nın 16 sanığı yeniden hakim karşısında
28 Mayıs 2021 03:54
|FETÖ'den gözaltına alınan 6 şüpheli itirafçı oldu
27 Mayıs 2021 21:31
|MSB: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ şüphelisi yakalandı
27 Mayıs 2021 18:47
|Diyarbakır merkezli PKK operasyonunda 16 tutuklama
27 Mayıs 2021 17:53
|Adana'da FETÖ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
27 Mayıs 2021 17:40
|İki operasyon bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
27 Mayıs 2021 15:53
|Konya merkezli 'ankesör' operasyonunda 7 tutuklama
27 Mayıs 2021 15:45
|FETÖ'den yargılanan 8 eski polisten 5'ine hapis cezası
27 Mayıs 2021 14:43
|FETÖ'den hapis cezası alan öğretmen yakalanıp, tutuklandı
27 Mayıs 2021 14:27