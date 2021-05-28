Tacize uğrayan kadını kurtarmak isteyen antrenör 3 yerinden bıçaklandı
|28 Mayıs 2021 08:56
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KONYA'da sigortacılık yapan ve aynı zamanda boks antrenörü de olan Orhan Çumralıgil (35) ile arkadaşı Dündar Kömürcü (42), salı akşamı Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Arafat Sokak'taki arkadaşlarının evine gitti. Aynı apartmanda oturan sanayi sitesinde çalışan Fatih Özçiftçi (28) ile uzman çavuşluktan ayrıldığı belirtilen Yaşar Karadeniz (29), komşuları A.B. adlı kadını da evlerine davet edip alkol içmeye başladı. İddiaya göre Özçiftçi ve Karadeniz, bir süre sonra A.B.'ye tacize kalkıştı. A.B.'nin tepki gösterip, direnmesi üzerine Özçiftçi ve Karadeniz, kadını tekme tokat dövmeye başladı. Saldırganların elinden kurtulan A.B., apartmanın koridoruna çıkıp yardım çığlıkları attı. Özçiftçi ve Karadeniz de peşinden gelip, kadını koridorda da dövmeye devam etti.
ÇIĞLIKLARA KOŞTU
Misafirliğe geldikleri arkadaşlarının evlerinde oturan Çumralıgil ve Kömürcü de gelen çığlık sesleri üzerine koridora çıktı. İki arkadaş, bir kadının, iki kişi tarafından dövüldüğünü görünce müdahale edip kurtarmak istedi. Bu sırada elinde bıçak bulunan Özçiftçi, Çumralıgil'i göğsünden, arkadaşı Kömürcü'yü de karnından yaraladı. Aldığı 3 bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılan Çumralıgil'e ilk müdahaleyi çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptı. Birkaç kez duran kalbi yeniden çalıştırılan Çumralıgil, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Karnından yaralanan Kömürcü ise hastanedeki tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi.
Boyun ve göğüs bölgesinde darp izine rastlanan A.B., ifadesinde anlatılanları doğruladı. A.B. yaşananlardan sonra apartmandan ayrıldı. Adliyeye sevk edilen Fatih Özçiftçi ile Yaşar Karadeniz, çıkarıldıkları mahkemece 'kasten öldürme ve yaralama' suçlarından tutuklandı.
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