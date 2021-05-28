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Yeni doğum yaptı, bebeğini çöp konteynırına attı

Yeni doğum yapan Büşra D. bebeğini çöp konteynerine attı. Çöpten gelen ağlama sesini duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan bebek tedaviye alındı.
 28 Mayıs 2021 09:01
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Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre:

İSTANBUL Gaziosmanpaşa, Barbaros Hayrettin Mahallesi'nde önceki gün sabahın ilk ışıklarıyla, yeni doğum yapan Büşra D., bebeğini bezlerin arasına sararak dışarı çıktı. Evine yakın bulunan çöp konteynerine yaklaşan kadın, yeni doğan bebeğini çöpün içine attı. Çöpten gelen ağlama seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bebeği çöpten çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan bebek tedaviye alındı.

'ÇÖPTEN AĞLAMA SESİ GELDİ'

Mahalle sakini Özgür Terkin yaşananları anlatarak, "Sabah burada oturuyorduk, çöpten ağlama sesleri geldi. Bir baktık bebek var. Ardından polisi ve ambulansı aradık. Kadın bu mahallede oturuyor. Tanıyoruz. Neden attığını bilmiyoruz. Herhalde babasından korktuğu için çöpe atmış" dedi.

'BABAMDAN KORKTUM'

Polis ekipleri tarafından kısa sürede bulunan Büşra D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. "Babamın haberi yoktu. Babamdan korktuğum için böyle bir şey yaptım" şeklinde ifade verdiği öğrenilen kadın, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

O ANLAR KAMERADA

Büşra D. yeni doğan bebeğini çöpe attığı o anlar ise, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadının elinde bezlerle çöpe gittiği, elindeki bezlere sarılı çocuğu çöpe attığı ve ardından yavaş adımlarla evine doğru gittiği görülüyor.
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