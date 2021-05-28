Bem-Bir-Sen ard arda 16. defa genel yetkili sendika oldu

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığında gerçekleştirilen Yerel Yönetim Hizmet Kolu yetki tespit toplantısı sonucunda Bem-Bir-Sen, Yerel Yönetimler Hizmet Kolunda 2021 yılı yetki tespit sürecini, 58.635 üye sayısı ile en yakın sendikanın üye sayısının iki katı daha yüksek üye sayısı ile açık ara birinci olarak tamamladı.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından yaşanan süreçte 10'a yakın eylem yaparak yaşanan sıkıntıları meydanlardan ifade eden, Bem-Bir-Sen yaşanan sürece rağmen geçtiğimiz sene olduğı gibi bu sene de üye sayısını korudu.

"BASKI, TEHDİT VE SÜRGÜNLERE RAĞMEN ÜYELERİMİZİN DİK DURUŞU, TEŞKİLATIMIZIN ÇALIŞKANLIĞI VE AZMİ BAŞARIYI GETİRDİ"



Yetki tespit toplantısının ardından konuşan Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, "Güvenleriyle gücümüze güç katan, üyelikleriyle örgütlülük noktasında kararlı tavır ortaya koyan Yerel Yönetim Çalışanlarımıza şükranlarımızı arz ediyorum. Hizmet sendikacılığı yaklaşımından taviz vermeden, Yerel Yönetim Çalışanlarımızın mali ve sosyal imkanlarını, çalışma şartlarının insan onuruna uygun hale getirecek kazanımları artırmaya devam edeceğiz. Üyesinin, Milletinin sorunlarına çözüm bulmaya, beklentilerini karşılamaya, hedeflerini gerçekleştirmeye paydaş olmaya odaklı yerli, Milli sendikacılık anlayışımızla yolumuza devam edeceğiz. Soylu mücadelemizin, emeği değerli kılma, ekmeği artırma çabalarımızın karşılığını bihakkın almak noktasında kutlu yürüyüşümüze omuz veren büyük Bem-Bir-Sen ailesine üye olmak noktasında kararlılık gösterenlere, bu yıl ailemize yeni katılanlara, 81 ilde teşkilatımızın bütün birimlerine öncülük eden sendikal öncülere, hedefimize katkılarından ve yeni zaferlere imza atma kararlıklarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

16 yıldır üst üste yetkili sendika olmanın sendikal mücadele de küçümsenemeyecek bir başarı olduğunu kaydeden Uslu, "El değiştiren belediyelerde siyasi partilerin yandaşı sendikalar tarafından üyelerimize yönelik yapılan sendikal baskı, tehdit ve sürgünlere rağmen üyelerimizin dik duruşu, Bem-Bir-Sen'e teveccühü, teşkilatımızın azmi, çalışkanlığı, üretkenliği ve vizyoner bakışı başarıyı getirdi. Kimi belediye başkanlarının sahada Bem-Bir-Sen'e karşı giriştiği mücadeleye rağmen bizler yetkili sendika sıfatı ile artan sorumluluğumuzun farkında olarak, sadece üyelerimizin hak ve menfaatlerini değil, sahamızda görev yapan yerel yönetim çalışanlarının kazanımları üzerinde bir sendikal faaliyet yürütmekteyiz. Bugün 58.635 Üyemiz ile Genel Merkezimizden Şube/ İl Başkanlarımıza, Temsilcilerimizden üyelerimize kadar teşkilatımızın tamamının özverili çalışmaları ile mümkün olmuştur. 16. Genel Yetki yılımızın Milletimize, Yerel Yönetim Çalışanlarına ve tüm kamu görevlilerine hayırlar getirmesini Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyorum." dedi.