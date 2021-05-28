Belediye'de hayali konserde milyonluk vurgun!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2020 Yılı Denetim Komisyonu Raporu, İBB'deki vurgunu gözler önüne serdi. Kolpa grubu, Elif Buse Doğan, Orhan Ölmez ve Erdal Güney gibi sanatçılar üzerinden 2020'de 59 konser organizasyonu gerçekleştiren İBB iştiraki Kültür A.Ş.'nin 65 adet konser faturası düzenlediği ortaya çıktı. Kültür A.Ş., "Konser/ dinleti hizmeti temini" adı altında 4 milyon 451 bin 562 TL fatura keserken, konser veren sanatçıların kaşe bedelinin 3 milyon 136 bin TL olduğu öğrenildi. Kültür A.Ş.'nin toplam 6 hayali konsere kestiği fatura bedelinin ise 1 milyon 315 bin 562 TL olduğu bildirildi.

254 MİLYONLUK İŞ

Açık teklif usulü olarak düzenlenen ve yaklaşık maliyeti 254 milyon 961 bin 330 lira olan ihale için 3 firma doküman satın aldı. Tek firmanın teklif vermesi sonucu, ihaleyi 235 milyon 990 bin 281 lira bedelle İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş. kazandı. İBB Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü'nün denetimi altında gerçekleştirilecek faaliyetler arasında konser hizmeti de yer aldı.

59 konser gerçekleşti: Kolpa grubu, Elif Buse Doğan, Orhan Ölmez, Erdal Güney, Ömür Gedik, Nurettin Rençber, Ezginin Günlüğü, Özdemir Erdoğan, Gülden Karaböcek, Selçuk Balcı, Aydilge, Reyhan Karaca, Grup İmera, Zekai Tunca, Grup Abdal, Koliva, Yaşar Kurt gibi sanatçılardan oluşan toplamda 59 konser organizasyonu yapıldı.

DENETİM RAPORUNA YANSIDI

65 konser faturası hazırlandı! 2020 Yılı Denetim Komisyonu Raporu'na yansıyan detayda ise İBB iştiraki Kültür A.Ş.'nin ise 65 adet konser faturası düzenlediği ortaya çıktı. Hayali konserlere kesilen faturalar, denetim raporuyla gözler önüne serildi. Kültür A.Ş'nin "Konser/dinleti hizmeti temini" adı altında 4 milyon 451 bin 562 TL fatura kestiği tespit edildi.

HAYALİ İŞLER

Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde, 17 yazarın katılacağı bir söyleşi etkinliği için 23 Kasım 2016'da açık ihale yapılmış, ihaleyi kazanan Dilde Eğitim Spor Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi'ne 987 bin TL ödenmişti. SABAH ise etkinliğin hiç gerçekleşmediğini, söyleşi konuklarının ise etkinlikten haberlerinin olmadığını belgelemişti.